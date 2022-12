Gastón Edul reveló el trasfondo del "¿qué mirás bobo?" de Messi: "Se sacó de quicio"

Gastón Edul, el periodista de TyC Sports que entrevistaba a Lionel Messi cuando soltó el famoso "bobo", filtró lo que no se vio de toda esa situación. "Era impactante", admitió.

El "andá para allá, bobo" de Lionel Messi a Wout Weghorst en el Mundial de Qatar 2022 ya quedó en la historia no solamente de la Selección Argentina, sino también del fútbol en general. Cuando el capitán fulminó al jugador de Países Bajos, el periodista que lo estaba entrevistando en vivo para la televisión nacional era Gastón Edul, de TyC Sports.

Precisamente el joven comunicador fue el que filtró, en un video propio, el trasfondo de esa polémica situación, con las discusiones y las peleas picantes detrás de las cámaras que provocaron que el crack de PSG explotara al aire. El cronista que cubre la actualidad de "La Scaloneta" para el canal de cable de deportes reveló lo que no se vio de uno de los momentos más icónicos de la Copa del Mundo en la era moderna.

Sacan a la luz lo que no se vio del "bobo" de Messi en el Mundial: "Estaba re caliente"

En el breve video publicado por TyC Sports, Gastón Edul detalló: "En el momento no me di cuenta de la relevancia de la frase porque pasa todo muy rápido, pero si me había impactado ver a Leo tan enojado". "En realidad antes de la nota, porque teníamos las cámaras en la zona del vestuario, se estaban puteando entre los jugadores de Argentina y Países Bajos todos, no solamente Leo", amplió al respecto.

Edul, el periodista que entrevistó a Messi en la entrevista del "andá para allá, bobo".

Incluso, el periodista deportivo repasó que "Leo es el que más tranquilo estaba... Estaban (Nicolás) Otamendi, (Nahuel) Molina, (Gonzalo) Montiel, Lautaro Martínez, después apareció el Kun (Sergio Agüero) ahí de la nada". Además, el reportero explicó que "Leo se enoja cuando Weghorst después de bardear a los argentinos en la tanda de penales, porque ahí se armó el lío, porque el partido estuvo picante pero el problema es la tanda de penales... Después de todo eso le pide la camiseta. Cuando le pide la camiseta, se sacó de quicio".

En el paso a paso cronológicamente, el menor de los hermanos Edul destacó: "Ahí es cuando interviene Lautaro, Leo se aleja y viene a nosotros para darnos la nota". "Pero se da vuelta y estaba el otro (Weghorst) parado como con cara de malo, que no entiendo, y ahí empezó 'anda pa' allá, anda pa' allá', como ´metete en tu vestuario´", precisó. Por si fuese poco, reconoció que trató de sacar al crack rosarino de aquel incómodo momento, pero le fue imposible: "Yo le avisé tres veces que estábamos en vivo porque no quería que pasara nada malo porque había gente de la FIFA también y era impactante la frase en el aire, pero no le importó demasiado". "Después se lo tomaron con naturalidad él y su familia", aclaró igualmente.

Messi y Weghorst, los protagonistas de la polémica.

"Ni lo pensé. Insisto, pasa que había mucha gente de la FIFA -obviamente después enterado que no iba a haber sanciones-, pero también uno quería cuidarlo o por lo menos que estuviera más tranquilo", recalcó Gastón. En ese sentido, insistió con que su intención real con el atacante era "hablar de que había pasado a semifinales, del pase impresionante que puso, del gol de Lautaro..." y relató: "Pero nunca me escuchó. Él estaba caliente, habló del árbitro, de (Louis) Van Gaal. Si vos repasás la nota, creo que es la primera en la que él casi que no me mira. Estaba metido, re caliente, respondió lo que quiso".

Acerca de la repercusión que generó su breve charla con el ex Barcelona, el cronista vaticinó: "Yo creo que van a venir muchos más tatuajes (con la frase), y si Argentina tiene la posibilidad de seguir, imaginate...". "Cuando hablemos de Qatar y lo recordemos con el pasar de los años, nos vamos a acordar de esa frase porque arengó a la gente, porque Leo ahí estuvo más argentino que nunca. Hasta en cómo lo pronuncia", completó.