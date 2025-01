Kike Salas es acusado de estafa vinculada a apuestas ilegales durante la temporada 2023-2024.

Un habitual titular en Sevilla de España, equipo en el que actualmente juega el futbolista de la Selección Argentina Valentín "Colo" Barco, fue arrestado este martes 14 de enero del 2025 y estalló la polémica. El implicado es Kike Salas, lateral izquierdo andaluz que está detenido y será investigado por el delito de estafa vinculado a las apuestas ilegales.

El escándalo se desató luego de que los investigadores sospecharan que Salas se hizo amonestar deliberadamente en numerosas ocasiones durante la temporada pasada y la actual, lo que le permitió a amigos y familiares suyos obtener ganancias que alcanzan los 10.000 euros. El juzgado que lleva adelante la causa investiga aproximadamente 30 apuestas en seis establecimientos diferentes. Además del futbolista, hay otras dos personas involucradas que ya fueron detenidas.

Siete amarillas en nueve encuentros: cuál fue el disparador de la investigación contra Salas

Kike, quien en las últimas horas sonaba como posible refuerzo de la Lazio, recibió siete amarillas en las últimas nueve fechas de LaLiga en la temporada 2023-2024. Este llamativo accionar fue lo que despertó las sospechas: tres de ellas, incluso, se produjeron durante los últimos cinco minutos de partido.

Kike Salas, el disruptivo lateral izquierdo que cambió el rumbo de Barco en Sevilla

El jugador de 22 años en el primer equipo fue una sorpresa, aún para el entrenador Francisco Javier García Pimienta, quien contaba con Adriá Pedrosa y el ex Boca Juniors para cubrir el puesto. A fuerza de buenas actuaciones, el andaluz se ganó un lugar entre los titulares, lo que relegó a Valentín en la consideración del DT; esto generó un resentimiento entre ambos, razón por la que el futuro del 'Colo' parece estar lejos de Sevilla.

El buen presente de Salas relegó al Colo Barco en Sevilla; el futuro del argentino estaría en el Porto de Portugal.

El impensado giro en la carrera del Colo Barco lejos del Sevilla

El defensor de la Selección Argentina no continuará en Sevilla luego del acuerdo del elenco español con Brighton de Inglaterra de interrumpir el préstamo y ya tiene un posible nuevo destino. Un importante equipo de Europa lo tiene en la mira en pleno mercado de pases y avanzaría por él ya que no sólo el entrenador lo ve con buenos ojos. Si bien aún no está definido que será el siguiente club del joven surgido de Boca Juniors, sí es el que está más cerca de contar con él.

La realidad es que en la última temporada fueron muy pocos los minutos que el lateral disputó con la camiseta del conjunto "Andaluz" y esto derivó en su rápida salida. De hecho, apareció en escasas oportunidades desde el arranque y sólo llegó a brindar una asistencia desde su debut en septiembre del 2024. Ahora, todo indica que tendrá una chance en el Porto de Portugal y compartirá plantel con otro exjugador del "Xeneize".

Los números del Colo Barco en Sevilla