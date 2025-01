Es francés, tiene madre argentina y se deshizo en elogios con Rulli: quién es Neal Maupay

El arquero de la 'Albiceleste' tapó un penal, tuvo una gran actuación y se llevó todos los elogios de un compañero que puede ser citado por Lionel Scaloni.

Gerónimo Rulli se lució este sábado con el Olympique de Marsella en el duelo ante el Rennes correspondiente a la fecha 17 de la Ligue 1. El conjunto dirigido por Roberto de Zerbi, que se impuso por 2 a 1 con goles de Mason Greenwood y Adrien Rabiot, contó con una excepcional actuación del arquero de la Selección Argentina, quien le atajó un penal a Arnaud Kalimuengo cuando el partido estaba igualado sin goles. Una vez consumado el triunfo, uno de sus compañeros se deshizo en elogios por su buen desempeño.

"Practica mucho, pero mucho los penales en los entrenamientos. Para mí es, con diferencia, el mejor portero de la L1 y lo ha vuelto a demostrar esta tarde", sentenció Neal Maupay en zona mixta post-partido, en referencia al futbolista con paso por Estudiantes de La Plata. El delantero de 28 años tiene la particularidad de ser hijo de que su madre nació en Bernal, provincia de Buenos Aires, razón por la cual posee la doble nacionalidad que lo habilita a ser seleccionado en la 'Albiceleste' que comanda Lionel Scaloni: "Con los pies es excepcional, en el uno contra uno lo para todo. Hoy detuvo otro penalti. Tenerlo con nosotros nos da tranquilidad", expresó sobre Rulli, detallando las razones por las que considera que es de los mejores en puesto en la liga.

Maupay, quien ya hizo público su deseo de vestir la camiseta de la Selección Argentina en el pasado, valoró las virtudes y la mentalidad del guardameta argentino luego de la gran victoria ante el cuadro de Jorge Sampaoli en condición de visitante. "Cuando estoy contra él en los entrenamientos, sabes que para marcar hay que esforzarse. Siempre bien situado, buena parada. Muy feliz de tenerlo con nosotros", concluyó.

Maupay, el francés que desea jugar con la Selección Argentina: "Siento un amor muy grande"

A pesar de que jugó para los combinados Sub 15 y Sub 17 de 'Les Bleus', Maupay comentó acerca de sus ganas de algún día ser parte del seleccionado argentino. En una entrevista en 2022, se refirió a su deseo de jugar en el equipo del que participa regularmente su compañero Gerónimo Rulli: "Tal vez nadie entienda cómo alguien que jamás visitó el país pueda querer vestir y defender la camiseta de la selección argentina, pero realmente me siento argentino y siento un amor muy grande por el país".

Maupay vistió la camiseta de 'Les Bleus' representando a los combinados Sub 15 y Sub 17.

El director técnico Lionel Scaloni fue consultado al respecto y, si bien no le cerró la posibilidad totalmente, fue contundente con su declaración: "Son jugadores seleccionables, claro que sí, pero hay que mirar muchísimo el entorno, si realmente quieren venir, si realmente nos sirve". De momento, el puesto de delantero en la 'Albiceleste' cuenta con futbolistas de altísimo nivel y gran presente como lo son Lautaro Martínez y Julián Álvarez, ambos bicampeones de la Copa América y campeones del mundo en Qatar 2022.

Video: el gol de Julián Álvarez en Atlético de Madrid vs. Osasuna

Julián Álvarez abrió la cuenta para Atlético de Madrid frente a Osasuna y marcó el único gol del partido, en el estadio Metropolitano de la capital de España. El delantero de la Selección Argentina, surgido en River Plate, la empujó debajo del arco para estampar el 1-0 a los 55 minutos para el equipo dirigido por su compatriota Diego "Cholo" Simeone. El "Colchonero" pelea por la cima de la tabla de posiciones del torneo con los gigantes Real Madrid y Barcelona, que se enfrentan hoy mismo por el título de la Supercopa Española en Arabia Saudita.

Todo comenzó con un corner desde la derecha para el "Aleti", en el que el ejecutante Antoine Griezmann y Rodrigo De Paul combinaron para que el ex Racing enviara el centro al segundo palo. Allí apareció Clément Lenglet para bajar la pelota hacia el borde del área chica, donde se encontraba la "Araña" en soledad. Sin ponerse nervioso ni mucho menos, el delantero cordobés controló a la perfección con el pecho, a pura técnica, y tocó de zurda con el arco vacío.