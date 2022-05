Es figura de la Selección, ama a Riquelme y quiere jugar en Boca: "Me encantaría"

Un jugador clave del plantel de Lionel Scaloni reveló su deseo de jugar en Boca Juniors.

Los rumores acerca de las ganas de figuras mundiales de jugar en Boca Juniors están a la orden del día, mucho más desde que el máximo ídolo, Juan Román Riquelme, regresó al club a cargo del fútbol y como vicepresidente. Ahora el que confirmó su deseo de regresar al "Xeneize" es el jugador de la Selección Argentina Leandro Paredes a través de una entrevista en el canal TyC Sports.

En el programa de la señal deportiva Líbero, el volante del París Saint Germain de Francia manifestó cuál es su idea sobre el futuro cercano de su carrera profesional: "Me encantaría volver a Boca algún día, desde el momento en que me fui dije que me gustaría. Tengo dos años de contrato en PSG, y lo que tenga que pasar, va a pasar. Hay que vivir la vida con tranquilidad". Y confesó su sentimiento con respecto a la institución "Azul y Oro": "Yo siempre fui de Boca, tuve muchas personas que intentaron llevarme para otros clubes, de San Lorenzo o Independiente. Menos de River, usaba todas las camiseta que me regalaban para que sea hincha, pero siempre fui de Boca".

Además de expresar su amor por Boca, el jugador que es pieza clave en el esquema del seleccionado argentino de Scaloni detalló qué significa Riquelme en su vida: "Mi ídolo de chico era Román. Fue mi espejo, mi modelo a seguir. Me encantaba la forma de jugar, en la que yo también me reflejaba dentro de la cancha, así que sin dudas fue él. Tengo la suerte de mantener una relación y cada tanto hablamos. Tuve la suerte de marcar un gol con un pase de él. Cuando dejó el fútbol seis meses heredé la 10 y fue cuando festejé el gol con el Topo Gigio".

La final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid no solo fue vivida de manera intensa entre los hinchas. Paredes reconoció cómo vivió aquella histórica definición entre los equipos más poderosos de Argentina y su relación con el ex-River Sebastián Driussi, compañero en el Zenit ruso: "Siempre apostábamos en Rusia en los River-Boca, en esa etapa ganó más él. La primera final la pude ver porque fue en cancha de Boca y yo viaje por la Selección, pero la de Madrid no pude porque nosotros jugábamos una hora antes y llegué a ver solo el segundo tiempo. Esa noche apagué el teléfono, aparte eran todos de River: Kranevitter, Mammana, Driussi. Era difícil, así que apagué el teléfono y me fui a dormir re caliente, ja".

Paredes y el presente de la Selección Argentina

Leandro Paredes es una fija en las convocatorias del seleccionado nacional desde que arribó Scaloni en 2018. Ya con los rivales conocidos que deberá enfrentar en el Mundial de Qatar, el ex-Roma de Italia dio detalles de la convivencia del plantel: "Se armó un grupo increíble y, cuando estás en tu club, se extraña. Da gusto estar ahí y te dan ganas de ponerte la ropa de entrenamiento. Es algo que se dio gracias al DT y gracias a la calidad de personas que hay. No nos cansa vernos todos los días y entrenar". Además, confesó cómo se llama el grupo de Whatsapp que comparte con los jugadores de la Selección: "Creo que quedó el nombre de cuando lo armé, Copa América 2021. Yo soy el administrador, y están los mismos integrantes desde cuando lo cree".