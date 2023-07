Enzo Fernández reveló la reacción que tuvo cuando se enteró que iba al Mundial: "Especial"

Meses después de ganarlo con la Selección, Enzo Fernández contó detalles del día en el que le comunicaron que estaba dentro de los convocados por Lionel Scaloni para jugar el Mundial de Qatar 2022.

Enzo Fernández reveló cuál fue su reacción cuando se enteró que sería parte de los convocados de Lionel Scaloni para disputar el Mundial de Qatar 2022. El volante de la Selección que tiempo después levantó el trofeo más preciado de la mano de Lionel Messi habló de ese momento y de cómo lo compartió con sus allegados. El futbolista surgido de River Plate que se desempeña en el Chelsea de Inglaterra no se guardó nada sobre ese instante que cambió su vida.

Como para cada uno de los 26 que integró la nómina de futbolistas presentada por el DT, para el mediocampista también fue muy especial. Para colmo, su ingreso contra México en la fase de grupos fue un antes y un después para su carrera. El gol, la titularidad y todo lo que vino después fue más que positivo y lo coronó el 18 de diciembre en el Estadio Lusail. El principio del sueño mundialista fue por demás emotivo y el jugador lo recordó en ESPN.

"Estaba en Benfica cuando volví a estar en la Selección. El momento en el que me avisan estaba por dormir la siesta. Fue un sábado, me acuerdo. Me mandó un audio de WhatsApp Matías Manna y cuando lo escuché me emocioné mucho. Me había preparado desde que empecé a jugar de chiquito para jugar un Mundial, ya jugarlo es especial y ganarlo... sin palabras. Me emocioné mucho, estuve llorando en la cama solo por un tiempo y después le fui a avisar a mi mujer, llamé a mis padres y a mis hermanos", contó Enzo Fernández en diálogo con el ciclo F90.

Por otro lado, ante la pregunta de Daniel Arcucci sobre lo que el joven vivía a nivel futbolístico cuando recibió la noticia, el volante sostuvo: "No quería quedar afuera de la Libertadores con River. Había pedido quedarme para jugarla. Por circunstancias del fútbol quedamos afuera, pero sí influyó mucho mi partida a Benfica. Ya estar en el fútbol europeo y competir en Champions es diferente. Me dieron mucha confianza desde el momento en el que llegué, empecé a jugar, sentirme bien, hacer goles y ahí creo que empezó todo".

Enzo Fernández y el enojo de Lionel Scaloni cuando el plantel festejó la eliminación de Brasil en el Mundial de Qatar 2022

Durante la entrevista, Enzo también dio detalles de uno de los momentos que vivió durante la Copa del Mundo disputada en Qatar y se unió a los compañeros que también lo contaron. Es que Lionel Scaloni no tomó para nada bien que el plantel festeje la eliminación de Brasil antes de jugar con Países Bajos por los cuartos de final y el mediocampista lo aseguró ante las consultas de Sebastián "Pollo" Vignolo y Oscar Ruggeri.

Por otro lado, Fernández recordó ese momento y elogió el trabajo del DT y su cuerpo técnico para lograr el Mundial: "Scaloni se enojó, vino rápido y dijo: '¿Qué hacen?'. Pensemos en nosotros. Él y su cuerpo técnico son maravillosos, podés hablar lo que quieras que ellos te van a escuchar. Hablan con todos los jugadores, tienen mucho diálogo con el grupo y personalmente también con todos los compañeros de la Selección".