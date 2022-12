Enzo Fernández, con un pie afuera del Benfica: "No sé si fue el último partido"

El volante del seleccionado regresó al club portugués y jugó de titular en la derrota frente al Sporting Braga.

El entrenador del Benfica, Roger Schmidt, habló del futuro de Enzo Fernández en medio de los rumores que lo acercan cada vez más a la Premier League de Inglaterra. El jugador campeón con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 regresó a su club y fue titular en la derrota ante Sporting Braga.

El futuro de Enzo genera una incertidumbre total por estas horas en Portugal, y en especial en el Benfica, club dueño de su pase. Si bien el club está haciendo lo posible por retenerlo, el interés de clubes poderosos por el volante haría inevitable su salida de allí y, sobre todo, si ejecutan la cláusula de 120 millones de euros.

Qué dijo Roger Schmidt sobre Enzo Fernández

En las últimas horas trascendió desde medios portugueses que el Chelsea estaría negociando con dirigentes lusos por el pase de Enzo. Sobre su futuro, el DT alemán comentó: "No sé si fue el último partido de Enzo aquí. Ya veremos qué pasa en las próximas semanas".

"Por ahora sólo puedo decir que es un gran jugador y que está jugando un fútbol fantástico. Como persona, se identifica con el club. Ojalá se quede, pero a veces los futbolistas tienen que tomar decisiones", manifestó Schmidt, que está realizando una gran campaña y se encuentra primero en la Primera Liga.

Schmidt ya había reconocido el día previo al encuentro con Braga que, al menos al 31 de diciembre, sabían que contarían con el volante, pero advirtió que corrían "el riesgo de perderlo" luego, cuando se abra el mercado de pases el 1 de enero del 2023 por su talento.

Además, opinó cómo vio el rendimiento de Fernández y Otamendi en su regreso al club: "Enzo y Nico jugaron bien hoy. Estuvieron en su nivel habitual. Ellos venían con ritmo porque estuvieron compitiendo en la Copa del Mundo. Hay otro jugadores que fueron y no jugaron, no entrenaron como lo hacemos aquí y perdieron forma".

Por último, el entrenador hizo una autocrítica luego de perder el primer partido en la temporada: "Es muy simple, Braga jugo un muy buen partido y nosotros no estuvimos en forma, no me puedo quejar de la derrota. Concedimos un gol muy rápido, pero no es excusa. No estuvimos conectados y no tuvimos la energía que solemos tener".