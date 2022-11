"En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel”: la canción que Messi eligió como su favorita y es furor en el Mundial de Qatar 2022

Jugadores e hinchas que viajaron el país que alberga la Copa del Mundo cantan el tema cada vez que tienen la oportunidad y ahora el capitán le dio el visto bueno.

Diego Maradona, los héroes de Malvinas y Lionel Messi son los protagonistas de la canción que el capitán de la Selección Argentina eligió como su predilecta de cara al Mundial de Qatar 2022. Unos meses antes, tras ganar la Finalissima del primero de junio ante Italia, Leandro Paredes había compartido un video del plantel festejando el título mientras coreaba este tema a pulmón.

En diálogo con Olé, Messi hasta se animó a cantar el arranque, que tanto se escucha en los videos que se viralizan de los hinchas que están en el país que alberga la Copa del Mundo: “En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré”. Además, destacó el “Brasil decime qué se siente”, hit del Mundial de 2014, en el que la Selección llegó a la final.

Este nuevo tema lleva el ritmo de “Muchachos, Esta Noche Me Emborracho”, de La Mosca Tse Tse, y la reversión de la letra la hizo el fanático Fernando Romero. “El proceso de creación de la canción empezó con el dolor de la pérdida de Diego, pensando de qué manera nos podía acompañar en el resto de las competencias. Después, se juntó con la Copa América, ganar en Brasil y sentir que estaba más presente que nunca”, había contado Romero a El Destape cuando Paredes había compartido el video.

Ahora que Messi le dio su bendición, el autor de la canción de cancha volvió a hablar con este medio: “Fue una terrible emoción ver a Messi cantando un poquito de mi canción. No paro de pensar en la intimidad del grupo, en cuántas veces la cantarán por día, si se la mandaban en el grupo de WhatsApp cuando no estaban juntos. Se me puso la piel de gallina y me puse a llorar, imaginate”.

Desde la embajada argentina en Qatar advirtieron en diversos medios que esperan aproximadamente 35 mil argentinos en el Mundial, con un piso de 23 mil. Romero sabe que el tema que ideó hace más de un año será el más difundido por los fanáticos que estén ahí, por lo que expresó: “Uno a veces cuando va a la cancha sueña con arrancar una canción que todos sabemos y que lo sigan, imaginate que una canción que uno escribe haya en algún lugar del mundo otros argentinos que quieren a la patria como vos cantándola. Es una locura impensada”.

En la previa del Mundial, La Mosca compartió en su cuenta de YouTube la adaptación del tema con un emotivo video con imágenes futboleras de fondo, con el objetivo de “alentar a nuestra Selección”. Paradójicamente, hay un vínculo entre Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, y La Mosca, tal como contó en 2020 al programa Superdeportivo Javier Iruretagoyena, quien fuera su entrenador durante su paso como futbolista por Deportivo La Coruña: “Cuando ganamos La Liga y la Copa del rey, tenía unos casetes y escuchaba una canción argentina que decía 'Yo te quiero dar, algo de corazón, porque el Depor es el campeón', de La Mosca”.