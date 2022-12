El relato del Pollo Vignolo en la final Argentina vs. Francia: "Kirikocho"

El Pollo Vignolo se emocionó durante el relato de radio con el título de la Selección Argentina frente a Francia en el Mundial de Qatar 2022. Cómo lo vivió el conductor de ESPN.

Sebastián "Pollo" Vignolo vivió a pleno la definición del Mundial de Qatar 2022 que la Selección Argentina le ganó a Francia en los penales por 4-2, luego del inolvidable e infartante 3-3 a lo largo de los 120 minutos. Durante su narración para DSports Radio, el conductor de ESPN se emocionó en vivo y hasta en un momento dejó de hablar porque se le hizo un nudo en la garganta.

El periodista deportivo de 47 años compartió una vez más la transmisión con sus comentaristas Marcelo Benedetto y Enrique Macaya Márquez. Con la voz casi quebrada y al borde de las lágrimas, el cordobés no podía creer lo que estaba ocurriendo ante la inmensidad del Estadio Lusail de Doha, con 90.000 espectadores incluidos, cuando Lionel Messi pasó definitivamente al Olimpo de la historia del deporte.

El relato del Pollo Vignolo de Argentina vs. Francia: "Esto es un sueño"

Más allá de la alegría y el sufrimiento vividos por el periodista en el apasionante 3-3 de los 120 minutos, el punto cúlmine llegó en la definición por penales que quedó en manos de "La Scaloneta" por 4-2 para que Messi levantara el trofeo que fue la gran ilusión de su vida. El comunicador comenzó en la tanda: "Ahí va Mbappé para el primero, primer penal... Lo que sería arrancar atajando este, ¿no? Ahí va Mbappé... Gol de Francia. La tocó Dibu Martínez eh, gol de Francia".

"Ahí va Messi para el primero de la Argentina, va Leo para este penal... Primer penal para la Argentina, toma carrera Leo, ahí va Messi... ¡Gooooooooooool argentino! La colocó, 1-1 por penales", continuó con el disparo del astro albiceleste. "¿Quién va ahora? Coman creo... El número 20, va Coman, ¡vamos Dibu! Ahí va Coman, se le mueve el arquero. Va Coman... ¡Atajó el arquero! ¡Atajó Dibu Martínez!", describió.

La foto del Pollo Vignolo con Messi recordada por el relator.

Vignolo siguió a pleno: "Dybala, va Paulo Dybala. Vamos Paulo, entró para el penal. Ahí va Dybala... ¡Goooooooool argentino! 2-1 en penales". "¿Quién va? Ayudame con este, dale. Tercer penal para Francia, número 8, Tchouaméni. Atención: Dibu le tiró la pelota lejos. ¡Vamos, vamos Dibu! Tchouaméni.... ¡Afuera, afuera, afuera, afuera, afuera!", detalló "El Pollo".

Sebastián continuó en su relato: "Va Paredes, vamos Paredes, va Paredes. Tercer penal para la Argentina. Va Paredes, ¡vamos Argentina! Paredes... ¡Goooooooooool argentino! Señoras y señores, si erra Francia somos campeones del mundo". "¿Quién va? Momento sublime. Atención, ahí va Francia, amonestado Dibu... Va Fofana. Si ataja Dibu o erra somos campeones del mundo. ¡Kirikocho! Va Fofana... Gol de Francia", se resignó.

La explosión definitiva del relator llegó cuando Gonzalo Montiel anotó su tanto y marcó el 4-2 definitivo: "Si convierte, ¡somos campeones del mundo! ¡Si convierte, somos los tipos más felices del mundo! Donde quiera que estés, Diego (Maradona), Tata (Brown), Cucciufo... Argentina, ¡si Montiel convierte somos los más felices del mundo!".

Y concluyó el relator: "Montiel, Montiel, Montiel, Montiel.... ¡Goooooooooool! ¡Campeones! ¡Goooooooooooooool! ¡Campeones, campeones, campeones del mundo! ¡Campeones del mundo, Montiel, Montiel, Montiel, Montiel! ¡Argentina se queda con la Copa del Mundo! ¡No se puede creer lo que se sufrió, no hay manera de explicarlo, no hay manera de describirlo. Messi saluda, Messi saluda... El mejor de todos, el mejor, el mejor, se quedó saludando a la gente. ¡Es una historia de película! Messi, siempre Messi, mil veces más vas a tener que decir Messi. El abrazo de Messi con el Kun Agüero. La historia de este pibe, que es un monstruo, tenía que terminar así. No había otra forma, el mundo se rinde a los pies de este genio. Por suerte decidió jugar para Argentina. Yo creo que es una de las jornadas más felices de nuestras vidas, en las que realmente decimos ´la pucha, que vale la pena estar vivo´. ¡Dios mío! En una final electrizante, en un partido que quedará en la historia del fútbol. Realmante una locura. Salga a la calle, agarre el coche y salga, toque bocina, salí a festejar, salí a disfrutar, porque realmente lo que vivimos hoy no sólo fue histórico, sino que inolvidable".