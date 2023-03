El plan de la MLS para quedarse con Lionel Messi antes del Mundial 2026

La Major League Soccer quiere, si o si, tener a Messi en sus filas. La búsqueda no solo pasa por un club, sino también por la posibilidad de abrir el juego con una fuerte inversión.

Después de haber sido campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi alcanzó todos los títulos que le faltaban. El crack, ahora, tiene por delante un nuevo desafío que tiene que ver con la elección entre las propuestas que tiene en sus manos de diferentes clubes para jugar a partir de junio. Es que, si bien está en el Paris Saint Germain, todavía no firmó el contrato con el club parisino y allí, en el horizonte, aparece una situación que tiene que ver -no solo con un equipo- sino con una Liga que lo quiere si o si para poder desarrollar un plan en conjunto.

Lionel Messi, que llegará al país el próximo 20 de marzo, tiene varias ofertas en sus manos. Desde una posible renovación con el Paris Saint Germain hasta un retorno al Barcelona. Esta última opción parece lejana, ya que tiene una mala relación con Joan Laporta, el actual presidente del club que le cerró la oportunidad de seguir en el conjunto culé y, si bien hubo una reunión entre el dirigente y el padre del crack, lo cierto es que la posibilidad de que Messi sea uno de los jugadores del equipo catalán es completamente nula. En este contexto, aparece en el horizonte, una nueva opción que no solo involucra a un club sino que a toda una Liga. Se trata de la Major League Soccer y el Inter de Miami que, por situaciones diferentes, evalúan un plan maestro para tener al mejor jugador en sus filas.

El primer plan, tal cual contó el domingo El Destape, pasa por la intención del Inter de Miami -propiedad de David Beckham- de contratar al capitán de la Selección Argentina. En varios medios de Estados Unidos se contó con la posibilidad de que le ofrezcan -de manera extraordinaria- una cuantiosa suma de dinero. Entre otras cosas, según confirmó The Athletic, el Inter de Miami está interesado en tenerlo y podría tener un 5% de la participación empresarial disponible para que sea parte del sueldo del crack. No sería el primer jugador argentino en llegar a esta liga y, mucho menos, un jugador que haya pasado por la Selección Argentina: Gonzalo Higuaín, sin ir más lejos, es uno de los referentes de ese equipo y podría ser compañero de Lionel Messi.

El comisionado de la MLS, Don Garber, reveló en The Athletic que la idea de la liga es "ser flexibles" porque estás "lidiando con quizás el jugador más especial en la historia del juego". En este sentido, actualmente la Liga tiene un tope de salario y, sobre eso, el propio comisionado aseguró que "Los equipos tienen la flexibilidad de hacer cosas únicas. MLS es una sola entidad. Si estás vendiendo algo que es propiedad del colectivo, el colectivo tiene que aprobarlo".

En esta búsqueda por tener a Lionel Messi, no obstante, aparece en el horizonte otro plan que es estudiado -y que aparece como alternativa- que tiene que ver con la opción de entregarle una "franquicia" como lo es el Inter de Miami con David Beckham. De esta forma, el jugador argentino no solo tendría que jugar si no que también sería el "dueño" de un equipo. Todos estos esfuerzos están apuntados por la búsqueda de que Estados Unidos se muestre más potente de cara al Mundial 2026. Después de dos Copas del Mundo en terrenos "rivales" para el país norteamericano, ahora Estados Unidos tiene la oportunidad de mostrar su poderío. La necesidad de encontrar "musculatura" para ese torneo también está detrás del acercamiento del mejor jugador de la historia a esa liga.