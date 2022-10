El peor momento de Rodrigo De Paul en Atlético de Madrid: abucheado y silbado en la Champions

Durante el partido entre el Atlético de Madrid y el Brujas de Bélgica, Rodrigo De Paul ingresó en el segundo tiempo para tratar de cambiar la ecuación.

Desde hace un tiempo, Rodrigo De Paul es uno de los referentes de la Selección Argentina por cómo eleva su nivel de juego cuando está junto a Lionel Messi y compañía. Sin embargo, la realidad en el Atlético de Madrid es muy diferente y, ahora, le sumó un fuerte rechazo por parte de los hinchas.

Durante el partido entre el Atlético de Madrid y el Brujas de Bélgica, Rodrigo De Paul ingresó en el segundo tiempo para tratar de cambiar la ecuación. El conjunto español no logró nunca romper el cero y, sin embargo, tampoco fue vulnerado en su valla. De esta forma, el encuentro terminó en empate. Sin embargo, uno de los datos más salientes para el fútbol argentino es que, en el momento del ingreso del ex jugador de Racing, la cancha lo insultó y lo abucheó mostrando así el peor momento del futbolista en España.

Vale decir que los hinchas del Atlético de Madrid se enojaron por las últimas actitudes del jugador argentino. De Paul se fue a Estados Unidos -y llegó días más tarde- para acompañar a su novia, Tini Stoessel, en un recital que se llevó adelante en la gala de los Premios Billboard. Producto de esta situación, los hinchas del conjunto "Colchonero" empezaron a silbarlo y comenzaron a pedir que no juegue más en el club. De hecho, las críticas se elevaron en las últimas semanas luego del hecho, por otro lado también se especula con la posibilidad de que se revea el contrato.

Simeone hizo una autocrítica al indicar: “Llevamos varias temporadas que nos está costando entrar en octavos. Después, cuando entramos, el equipo compite mejor, pero es verdad que nos está costando mucho el camino. Ahora, a centrarnos en Bilbao y ni que hablar de cuando juguemos el partido de Champions en casa"

"Yo soy optimista, siempre busco mirar las partes importantes que tiene el equipo. Cunha está muy bien, Morata buscó insaciablemente el gol, De Paul buscó reengancharse dentro del equipo, Axel entró con personalidad, Carrasco cuando lo pasamos a la derecha empezó a ser algo más eléctrico...Todos los que empezaron el partido me generaron lo que me gusta ver, un equipo que presiona, que tiene intensidad, que no da por perdida una pelota... Las palabras son muy lindas, pero lo que cuenta es la realidad", cerró.