El pedido de una estrella del Barcelona sobre Lionel Messi tras su disputa personal

El mejor jugador del mundo aún no renovó su contrato con PSG y una figura del equipo catalán se refirió a su futuro.

El delantero Robert Lewandowski reconoció el pasado miércoles su deseo con respecto al posible regreso de Lionel Messi al Barcelona. El centrodelantero dejó clara su postura en torno a la campaña que está realizando el club para la vuelta del máximo ídolo de la institución.

Las diferencias entre ambos parecen haber quedado lejos. Tras la declaración controversial que había realizado el polaco sobre la actitud del capitán de la Selección Argentina de no elegirlo en los premios The Best en 2021, se cruzaron luego de la finalización del encuentro en el Mundial de Qatar, limaron asperezas y ahora Lewandowski se acercó aún más al rosarino con un pedido particular.

El deseo de Robert Lewandowski sobre Lionel Messi

En medio de los fuertes rumores sobre las acciones que está realizando el Barcelona para concretar el retorno del mejor jugador del mundo al club, el exjugador del Bayern Munich se refirió al tema que mantiene en vilo a los fanáticos del "Culé". "Creo que Lionel Messi siempre va a pertenecer a Barcelona. Si vuelve sería increíble, no solo para los hinchas pero para los jugadores, porque sabemos que su lugar es acá”, comenzó diciendo el goleador en la presentación del libro “Relatos Solidarios del Deporte”, una movida solidaria del periodismo catalán en la que el polaco es el padrino.

Si bien las chances de su vuelta no son sencillas debido a la situación económica que atraviesa el equipo español, en la que debe ajustarse al Fair Play financiero, Lewandowski continuó sobre sus ganas de compartir juego con el crack argentino: "No sé lo que va a pasar, no soy la persona indicada. Pero espero que en la próxima temporada podamos jugar juntos, porque sé que Leo es alguien que puede crear cosas de la nada. Y necesitamos este tipo de jugadores”.

Lo cierto es que, a pesar de que los dirigentes del "Blaugrana" reconocieron en innumerables oportunidades que están haciendo "todo lo posible" para que su regreso se cristalice en la próxima temporada, ni Messi ni su entorno se manifestaron al respecto. Más allá del silencio sobre el tema, es sabido que el campeón del mundo en Qatar desea vivir en Barcelona junto a su familia.

La razón principal por la que en Cataluña sueñan con el regreso del "Messías", es que está a solo menos de tres meses que finalice su contrato con el PSG y aún no hay novedades sobre su renovación. Hace algunas semanas, medios franceses filtraron que las negociaciones entre ambas partes se encuentran paralizadas y que no hubo avances para su continuidad en Francia, situación que hace esperanzar al Barcelona.