El palazo de Scaloni a Chiqui Tapia por el AFA ID para ver a la Selección Argentina: "Te muestro"

Lionel Scaloni le tiró un palazo a Claudio "Chiqui" Tapia por el reciente sistema del AFA ID implementado para ver los partidos de la Selección Argentina, en las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Lionel Scaloni le tiró un palazo a Claudio "Chiqui" Tapia por el nuevo sistema del AFA ID, recientemente implementado para ver los partidos de la Selección Argentina. El entrenador de 45 años no mencionó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, aunque dio a entender en la conferencia de prensa que el nuevo sistema para sacar las entradas es demasiado caro.

La "Albiceleste" debutará en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 como local frente a Ecuador, en el estadio Monumental de River. Los boletos ya están agotados y habrá más de 86.000 personas en las tribunas. Posteriormente, en el segundo encuentro, será el turno de visitar a Bolivia en los 3600 metros de altura de La Paz.

Scaloni lapidó a Chiqui Tapia por los precios del AFA ID: "Gasté 900 mil y algo"

Mientras dialogaba con los medios de comunicación presentes en la sala de prensa principal del predio de Ezeiza, el director técnico campeón de América y del mundo disparó: “Tuve que comprar nueve entradas, así que imaginate... Las pago, ¿cómo no las voy a pagar? Las pagué, después si querés te muestro el recibo. Gasté 900 mil y algo". Incluso, el santafesino detalló: "Me cuesta, como a muchos, pero yo no soy nadie para poner el precio de las entradas... Por mí puede ir gratis la gente, ¿pero qué puedo hacer? No puedo hacer nada en esto”.

Qué es el AFA ID, el nuevo sistema para sacar las entradas para ver a la Selección Argentina

Los seguidores pueden registrarse de manera gratuita en el sitio web de la plataforma.

Los datos personales proporcionados en el registro se verificarán a través de las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) para habilitar la creación de un usuario y contraseña.

para habilitar la creación de un usuario y contraseña. Ofrece diversas categorías pagas: Bronce, Plata y Oro, cada una con beneficios específicos.

cada una con beneficios específicos. Los socios de AFA ID tendrán prioridad en la compra de entradas para los partidos de la Selección Argentina, tanto en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 como en amistosos.

Además, los socios tendrán acceso a experiencias, sorteos, contenidos exclusivos y preferencia en la compra de productos AFA.

Scaloni y Chiqui Tapia, con un buen vínculo en la Selección Argentina.

Las 3 categorías del AFA ID

Socio Bronce : Prioridad para comprar entradas, carnet virtual, preferencia en camisetas, participación en sorteos, newsletter y acceso a contenidos exclusivos. Costo: $24,000 (pesos) anuales.

: Prioridad para comprar entradas, carnet virtual, preferencia en camisetas, participación en sorteos, newsletter y acceso a contenidos exclusivos. Costo: $24,000 (pesos) anuales. Socio Plata: Incluye beneficios del Socio Bronce, además de una platea preferencial para cada uno de los nueve partidos por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y otros beneficios. Costo: $1,900,000 (pesos) anuales.

Incluye beneficios del Socio Bronce, además de una platea preferencial para cada uno de los nueve partidos por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y otros beneficios. Costo: $1,900,000 (pesos) anuales. Socio Oro: Beneficios del Socio Plata, con adición de una platea lateral para cada partido de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, garantía de cupo para comprar entradas de la Copa América 2024 y el Mundial 2026. Costo: $4,900,000 (pesos) anuales.

Otras características del AFA ID:

Los socios de AFA ID tendrán prioridad para adquirir entradas , aunque no es necesario ser socio para comprarlas.

, aunque no es necesario ser socio para comprarlas. Los menores de 16 años pueden ser asociados a través de un adulto responsable.

Los socios Plata y Oro pueden formar un "grupo de cancha" para obtener plateas contiguas.

para obtener plateas contiguas. En caso de no poder asistir a un partido, los socios podrán liberar su lugar y recuperar parte del gasto.

Los pagos se realizan con tarjeta de crédito o débito en la plataforma de AFA ID.

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Ecuador: hora, TV en vivo y streaming

El equipo dirigido por Scaloni recibirá al de Félix Sánchez Bas el jueves 7 de septiembre de 2023 a las 21 horas por las Eliminatorias para el Mundial 2026, en el estadio Monumental de River en la Ciudad de Buenos Aires. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales TV Pública (aire) y TyC Sports (cable), en tanto que el streaming online irá por sus respectivas plataformas Cont.ar y TyC Sports Play. Además, habrá otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.