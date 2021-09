El palazo de Messi contra los periodistas: "Nos trataban de fracasados"

El capitán de la Selección Argentina mostró su molestia por los dichos de los periodistas deportivos tras las finales perdidas. También contó qué sintió al ganar el título y el lugar que ocupa en su carrera.

Lionel Messi no suele dar notas a medios deportivos pero, desde la concentración en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mientras palpita el último partido de la triple fecha de Eliminatorias, atendió el teléfono y no se calló nada. Más allá de mostrar su emoción y felicidad por el momento que atraviesa la Selección Argentina y de recordar, en reiteradas ocasiones, el título obtenido hace casi dos meses, no perdió la oportunidad de apuntar contra el periodismo deportivo.

En diálogo con F90, por ESPN, el capitán argentino señaló los dichos pasados de un sector: "Hubo una parte del periodismo que nos trataba de fracasados, que no sentíamos la camiseta, que no teníamos que jugar más en la Selección. Nosotros intentamos dar el máximo, ser campeones, éramos los primeros que queríamos serlo". Y ante esto, hizo una fuerte autocrítica: "No todo pasa por ganar o perder, es difícil ganar un Mundial o una Copa América. Siempre nos creemos que somos los mejores del mundo, hay selecciones muy buenas que también compiten".

De cara a lo que viene, Messi destacó que la "Albiceleste" debe "tener humildad, trabajar y crecer" y avisó: "Ni antes éramos peores por perder las finales ni ahora somos los mejores". Al mismo tiempo manifestó que deber seguir preparándose pensando en las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa del Mundo Qatar 2022 y sostuvo: "A veces se da y otras no. Lo importante es dejar todo, quedar satisfecho por eso y sino se pudo no se pudo. Lamentablemente gana uno solo. Llegar a al final de alguna competencia no es poca cosa, con nosotros nunca se valoró eso".

Las sensaciones de ser campeón con Argentina

Ante la consulta de Sebastián "Pollo" Vignolo, el astro del París Saint Germain (PSG) contó cómo vivió el título obtenido y recordó qué pensó cuando se arrodilló en el verde césped del estadio Maracaná al escuchar el pitido final. "Sentí un montón de cosas, no lo podía creer. Pasé tanto, peleé tanto. Lo soñé mucho, no entendía bien lo que estaba pasando. Fue un sueño, un momento espectacular. Lo disfruto más cuando veo la imagen porque estaba totalmente ido y paralizado, no lo podía creer que se había dado", lanzó.

Messi confesó que vio cientos de videos de festejos de la gente, tanto en las calles como en sus casas y no dudó en expresar que le causa mucha emoción; aunque manifestó que "ya pasó" y "la vida sigue", mostrándose enfocado en lo que viene. También habló de su familia y contó que sus hijos son fanáticos de la Selección: "Es espectacular que canten las canciones, que disfruten que hayamos sido campeones de América y que me lo recuerden todo el tiempo".

¿Qué lugar ocupa la Copa América obtenida?

Durante la charla, el capitán no se animó a rankear los títulos conseguidos y si bien manifestó que todo fue importante, "esto fue lo más difícil" y recordó: "Con la Selección fue golpe tras golpe, competición tras competición. Eso hizo que fuese más importante. A nivel importancia, creo que todos son iguales pero después de tanto sufrimiento, levantar algo con la Selección, fue muy especial". Mientras que sobre el parche, agregó: "Sabíamos que iba a estar en la camiseta, nos habían dicho, pero verlo ahí es una sensación hermosa. Se dio y cumplí mi sueño, fue algo grandioso".

Para cerrar, Messi habló del duelo vs. Bolivia, el próximo jueves por la noche, ante un Monumental con 17 mil espectadores. "Tenemos muchas ganas de disfrutar todo eso. La gente va a estar enloquecida, igual que nosotros", confesó. Pero, más allá de esto, expresó: "Tenemos que pensar en los tres puntos para seguir sumando. A veces se desvía el foco, tenemos que pensar en ganar para seguir acomodándonos en la clasificación. Después, disfrutar de estar otra vez con gente y mostrar la Copa que se ganó. Poder festejar un título, estuvimos muy cerquita muchas veces y no tuvimos suerte; ahora que se dio, tenemos que disfrutar todo al máximo".