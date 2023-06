El número de camiseta de Garnacho en la Selección Argentina: cuál eligió

Alejandro Garnacho ya conoce su número de camiseta en la Selección Argentina mayor. El extremo de Manchester United ya tiene su dorsal para jugar con la Albiceleste.

Alejandro Garnacho ya conoce el número de camiseta que usará en la Selección Argentina mayor tras el debut de la mano de Lionel Scaloni en el amistoso contra Australia. El extremo de Manchester United es una de las principales piezas de recambio a futuro en el equipo albiceleste y al fin se concretó el estreno en el Estadio de los Trabajadores de Beijing en China.

El delantero nacido en Madrid llevará el dorsal 28, aunque con el correr de las convocatorias podría ir modificándose. Si bien el juvenil es oriundo de Madrid, ya explicó públicamente por qué se inclinó por el conjunto sudamericano y aseguró que no cambiará de Seleccionado más allá de que sume minutos o no.

Garnacho confirmó que jugará definitivamente en la Selección Argentina y elogió a Lionel Messi

Con relación a su preferencia por la camiseta albiceleste, el ex Atlético de Madrid consideró que se trata de "una Selección muy grande, una oportunidad muy buena" y reconoció: "Mi familia está muy contenta". "No hace falta jugar tres partidos, si no debuto en esta gira no importa: ya se dará", señaló, convencido. Acerca de la adaptación al grupo campeón del mundo, sostuvo: "Los compañeros, bastante bien conmigo, animando, apoyándome". Y alabó al capitán: "Con Messi no hablé mucho, lo vi en la tele toda mi vida y ahora tenerlo acá es increíble...".

El número que usará Garnacho en la Selección Argentina.

Garnacho reveló a qué equipos del fútbol argentino mira por la TV: "River, Boca"

Ante la consulta del periodista deportivo Gastón Edul con relación a los clubes nacionales a los que suele seguir a la distancia desde Inglaterra, el delantero no dudó. Si bien aclaró de entrada que "el futbol argentino tampoco se da a conocer tanto como el europeo", al instante remarcó: "La Copa Libertadores, River, Boca, sí me gusta seguirlos".

El título de sus compañeros en el Mundial de Qatar 2022

Acerca de la máxima cita, a la que siguió por la televisión, "Garna" dijo que "es increíble, una locura" porque "tanto Argentina como Leo se lo merecían ya". Con relación a la definición infartarte ante Francia, señaló que "la final esa, los penales, fue terrible, todos sufriendo...". Sobre el momento cúlmine e histórico en el Estadio Lusail de Doha, completó: "Me tocó verla en Manchester con mi mamá, mi abuelo, mi hermano, todos los veíamos y fue increíble cómo se dio".