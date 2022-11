El Kun Agüero, durísimo contra un crack de la Selección Argentina: “No más”

Sergio "Kun" Agüero hizo un fuerte descargo sobre el accionar de uno de los cracks de la Selección Argentina. A días del debut en el Mundial de Qatar, el exdelantero se expresó en Twitch y sorprendió a miles de fanáticos.

En la previa del inicio del Mundial de Qatar 2022, Sergio "Kun" Agüero protagonizó un picante momento en una transmisión que tuvo lugar en su cuenta oficial de Twitch. El exdelantero criticó el accionar de un crack de la Selección Argentina y generó un gran revuelo en las redes sociales.

A pocas horas de que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni debute en la Copa del Mundo ante Arabia Saudita, rival al que enfrentará este martes desde las 7 horas de Argentina, Agüero lapidó nada menos que a Alejandro Garnacho, crack que se quedó fuera de la máxima competencia internacional y que le dio "me gusta" al tuit de un usuario que escribió que "no lo convocaron porque es español".

Consultado por la actitud que tuvo el joven que milita en el Manchester United, "El Kun" expresó: "Es difícil, es difícil. Yo creo que influye mucho el entorno". Y luego reflexionó: "¿Pidió disculpas? Yo no sé si pidió disculpas o qué. Pero alguien le tendría que haber dicho: 'No hagas eso'".

Alejandro Garnacho y el polémico "me gusta" a un tuit por no ser convocado por Lionel Scaloni al Mundial de Qatar 2022.

Asimismo, Agüero trató de imaginar por qué cree que Garnacho le dio "me gusta" a aquel tuit. "Lo hizo en el momento, de caliente. Creo que no lo hizo de malo. Es pibe. Supongo que no lo va a hacer más", agregó, tratando de comprender un poco lo que hizo el juvenil de 18 años.

Qué dijo Mascherano sobre la polémica actitud de Alejandro Garnacho

Javier Mascherano, se refirió a la actitud que tuvo en redes sociales Alejandro Garnacho luego de que no fuera convocado por Lionel Scaloni al Mundial de Qatar 2022 tras la desafectación del plantel de Joaquín Correa y de Nicolás González para la Copa del Mundo. Una vez confirmadas las citaciones de Ángel Correa y Thiago Almada como los reemplazantes, el joven que optó por jugar en la Albiceleste le dio "me gusta" a una polémica publicación en Twitter que señalaba que su no convocatoria tenía que ver por haber nacido en España.

En diálogo con TyC Sports, Mascherano fue consultado sobre qué opinaba del comportamiento del jugador del Manchester United y respondió de manera contundente: "La primera vez que lo trajimos en marzo y después cuando fuimos a Toulon tuvo un comportamiento espectacular. Es un chico respetuoso, formó un grupo muy lindo con los chicos que juegan en Argentina y no los conocía. La verdad que no sé por qué dicen lo que dicen, pero con nosotros tuvo un comportamiento y predisposición 10 puntos", manifestó el excapitán del seleccionado argentino.

"Masche", que dirigió al jugador de 18 años en el Torneo Maurice Revello de Francia, ponderó el nivel que viene demostrando el futbolista nacido en España y que tiene nacionalidad argentina, que lo llevó a tener chances de integrar la lista del Mundial de Qatar 2022. "Obviamente es un gran jugador, por algo está jugando en el Manchester United con 18 años", cerró.