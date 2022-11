El gol agónico de Alejandro Garnacho para el Manchester United

El jugador argentino, Alejandro Garnacho, se convirtió en el salvador del Manchester United frente al Fulham. El mediocampista que juega en la Sub-20 de la Selección y que estuvo seguido de cerca por Lionel Scaloni fue el autor del tanto de la victoria para el conjunto inglés.

El gran héroe del Manchester United fue Garnacho que, tras su gol, se pudo imponer 2-1 ante el Fulham por una nueva fecha de la Premier League. En los últimos tiempos, el jugador tuvo varios minutos en Primera División y, de a poco, el futbolista nacido en Madrid, pero de madre argentina se está consagrando como una de las figuras de ese torneo.

El despectivo ataque de un periodista sobre Garnacho: "No conoce"

Ante una información de un compañero de señal que asegura que puede haber una "sorpresa" en la lista, Ariel Rodríguez manifestó que, en caso de ser cierto, iría a buscar sin dudarlo a Garnacho, por su personalidad y gambeta. Pero la propuesta no cayó bien en Gudo Glait, el reconocido comunicador hincha de River, quien alegó que "no conoce Argentina", ya que el joven de 18 años nació en España pero decidió represetar los colores celeste y blanco.

Aunque Rodríguez intentó justificar que Garnacho ya fue tenido en cuenta por el entrenador de la Selección Argentina, Glait siguió con un comentario despectivo: "No habla español, no conoce el dulce de leche, nunca usó una birome, no conoce ‘Caminito’, no conoce la 9 de julio, y tercero, lo mas importante: dijo que su idolo es Cristiano Ronaldo. ¿Cómo va a decir eso? No entendió nada. Juega Messi en la selección argentina”.