El extravagante método del Mono Burgos para trabajar: "Aries, Piscis y Tauro"

El exarquero lanzó un comentario sobre cómo trabaja con sus jugadores y agregó que usa los signos del zodíaco.

El exarquero de River y actual entrenador, Germán Adrián Ramón Burgos, lanzó una sorpresiva declaración con respecto a su forma de trabajo. El exayudante de campo del Atlético de Madrid reveló una extraña táctica que tiene con respecto a la unión de sus jugadores. En este punto, llamó la atención porque es una forma de trabajo que no suele estar ligada al fútbol.

En una entrevista, luego de haber pasado pasado por el fútbol griego y tras un breve paso por Newell's, Germán Burgos reveló que está acostumbrado a utilizar los "signos del zodiaco" para tratar de mejorar el trabajo dentro del vestuario entre los jugadores. En una consulta, sobre lo que imagina para el futuro, el Mono aseguró que está: "Atlético de Madrid, River Plate y la selección argentina. Tiempo hay, aunque a veces sea limitado y voraz. Pero el fútbol tiene sus tiempos. Tengo sueños que se pueden realizar, pero el fútbol tiene sus tiempos y determinará si corresponde o no". Para rematar indicó: "Soy de Aries: si no pasa por la pared, la rompe con la cabeza”.

Después de haber nombrado que es de Aries, la repregunta fue sobre cómo piensa: "Busco los signos y ver si se conectan cómo está escrito. Me he dado cuenta de algo a través de los años y relaciones. Piensa en tus cinco personas más cercanas, y verás que se repiten los signos. Con los que conservas amistad, amor, peleas… Me gusta analizar cómo se interrelacionan los jugadores, a veces fallás.". En este sentido, añadió: "Yo siempre tengo relación con Aries, Piscis y Tauro. El Cholo es de Tauro. Es con ellos con los que tengo mayor amistad”.

Con respecto a eso, agregó: “Busca de qué signo son Pelé, Maradona y Francescoli. Todos son Escorpio, personas líderes, pasionales y con carácter, como mi hija. Ve un perro abandonado y llora, y al poco sale como un huracán, sienten todo mucho, son muy sensibles". Más allá de ese comentario, en la charla con el medio español, Relevo añadió: "Hay que buscar los signos más compatibles en un grupo, se asemejan quiénes son los líderes, como los Escorpio y Tauro, y necesitas a un Piscis como Godín. Luego tienes que observar. Tenés a los alegres, tímidos, los que solamente piensan en ganar, otros con miedo hasta que enfrentan el peligro2.