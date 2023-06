El drama de un subcampeón con la Selección Argentina en Brasil 2014: "Depresión"

Uno de los subcampeones del mundo en Brasil 2014 con la Selección Argentina filtró que sintió depresión después de la derrota en la final contra Alemania. Y explicó por qué no volvió al fútbol nacional.

Uno de los exjugadores que fueron subcampeones del Mundial de Brasil 2014 con la Selección Argentina reconoció que sufrió un drama personal después de la derrota frente a Alemania por 1-0 en la final. Un futbolista retirado recordó lo mal que la pasó en el plano íntimo y hasta contó por qué nunca volvió a jugar en el fútbol nacional.

El protagonista es nada menos que Gonzalo Higuaín, que se abrió en una entrevista con Fernando Signorini (preparador físico) y Pablo Pécora (psicólogo de alto rendimiento). El exdelantero de 35 años se refirió a las críticas y a las cargadas que sufrió por parte de un sector de la prensa y de los hinchas, tras las situaciones de gol falladas en partidos claves con "La Albiceleste".

El calvario de Higuaín tras el Mundial de Brasil 2014

Sin filtro, "El Pipita" admitió que la caída en el estadio Maracaná de Río de Janeiro resultó una bisagra en su trayectoria profesional. "Después del Mundial 2014 entré en una depresión muy fuerte y me apoyé en el mejor deportista de la historia: Michael Jordan. Si él fracasó, ¿cómo no voy a fracasar yo?", reflexionó el ex Real Madrid, entre otros.

A puro elogio con uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos, el exatacante insistió: "Me apoyé en sus frases y eso me hizo salir adelante. A los dos años hago el récord de goles en Italia y a los tres años me venden por 90 millones (de euros) a la Juventus". Furioso con sus críticos eternos, sostuvo que su carrera deportiva "habla por sí sola".

La jugada que marcó a Higuaín en la final del Mundial de Brasil 2014.

Higuaín ventiló por qué no volvió a River: "Mi hija"

Con respecto a un regreso al "Millonario" que jamás sucedió, el exgoleador se sinceró: "Me hubiese encantado volver a River, pero no quería que a mi hija en la escuela le dijeran 'che, tu papá es un burro'". Por último, aclaró que anhela que la pequeña Alma, nacida en 2020, "crezca en un ambiente sano y bueno".

Los números de Gonzalo Higuaín en River

41 partidos oficiales entre 2004 y 2007.

15 goles.

Las estadísticas de Gonzalo Higuaín en la Selección Argentina