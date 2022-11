El doloroso mensaje de Nico Gonzalez tras ser desafectado del Mundial de Qatar 2022: "Se derrumba todo"

El jugador de la Fiorentina fue desafectado del Mundial de Qatar y expresó su tristeza en redes sociales.

Nicolás González publicó este viernes un desgarrador mensaje en redes sociales luego de haber sido desafectado de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 por arrastrar una molestia muscular. El jugador de la Fiorentina, que no fue convocado por Lionel Scaloni en el amistoso ante Emiratos Árabes, no podrá quedarse con la delegación por reglamentación de FIFA y regresará a Argentina en las próximas horas.

Si bien Scaloni había insinuado que podría llegar a haber cambios de último momento por jugadores con problemas musculares, las bajas de González y de Joaquín Correa sorprendieron a falta de cinco días para el debut frente a Arabia Saudita. Tras un par de horas de la confirmación de su salida, González expresó su dolor por la decisión de quedar afuera de la Copa del Mundo.

"Ayer fue un día muy triste y muy difícil de aceptar en mi cabeza que me quedo afuera del mundial por una lesión. Es un sueño que uno piensa desde chico y que estando a un paso de lograrlo se derrumba todo, pero esto sigue y no voy a parar de intentarlo para cumplir este sueño que busque toda mi vida, el fútbol da muchísimas oportunidades y me toca dejar pasar está que es tan difícil de aceptar, pero no me voy a rendir jamás!!", comienza la primera parte del sentido texto del exjugador de Argentinos Juniors.

A pesar de su dolor, el futbolista que le daba variantes al entrenador por su versatilidad, finalizó su emotivo mensaje deseándole éxito al seleccionado: "Desearle lo mejor a este grupo, familia, para lo que viene que sin dudas van a dejar todo dentro de la cancha para hacer feliz a todos los Argentinos y buscar eso que tanto queremos, se merecen lo mejor siempre banda y hoy voy a estar alentando como un argentino más…gracias a todos los que se tomaron un segundo para desearme fuerzas en este difícil momento, VAMOS ARGENTINA!!!".

El entrenador argentino aún tiene tiempo para hacer modificaciones en la lista de 26 jugadores hasta el lunes 21, un día antes del encuntro ante los saudíes. Si bien Thiago Almada y Ángel Correa se sumarán en la próximas horas al plantel en la concentración de la Universidad de Qatar, no se descarta que pueda haber alguna otra baja por cuestiones físicas.

Cómo quedó la lista de la Selección Argentina

Arqueros de la Selección Argentina

Emiliano Martínez - (Aston Villa)

Franco Armani - (River Plate)

Gerónimo Rulli - (Villarreal)

Defensores de la Selección Argentina

Nahuel Molina - (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel - (Sevilla)

Cristian Romero - (Tottenham)

Germán Pezzella - (Betis)

Nicolás Otamendi - (Benfica)

Lisandro Martínez - (Manchester United)

Marcos Acuña - (Sevilla)

Nicolás Tagliafico - (Olympique Lyon)

Juan Foyth - (Villarreal)

Mediocampistas de la Selección Argetnina

Rodrigo De Paul - (Atlético de Madrid)

Leandro Paredes - (Juventus)

Alexis Mac Allister - (Brighton)

Enzo Fernández - (Benfica)

Guido Rodríguez - (Betis)

Alejandro "Papu" Gómez - (Sevilla)

Exequiel Palacios - (Bayern Leverkusen)

Delanteros de la Selección Argentina

Lionel Messi - (PSG)

Ángel Correa - (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)

Ángel Di Maria - (Juventus)

Paulo Dybala (Roma)

Julián Álvarez (Manchester City)

Thiago Almada (Atlanta United F.C)