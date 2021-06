El dilema de Lionel Scaloni: de los buenos planteos a los cambios polémicos

El técnico de la Selección Argentina en la Copa América 2021 en Brasil pasa por todos los estados. Desde el respaldo inicial por los resultados a la falta de funcionamiento, la resistencia en los segundos tiempos y las cuestionadas variantes.

El DT sigue firme con los resultados, aunque no tanto con los rendimientos.

Si bien la Selección Argentina de Lionel Scaloni lleva un invicto de 16 partidos y lidera el Grupo A de la Copa América 2021 en Brasil, las críticas no cesan para el entrenador por diversos motivos. Por lo tanto, bien vale la pena analizar por qué ocurre ello y qué es lo que falta para que la gran mayoría del pueblo "albiceleste" termine de creer en su equipo.

Por qué Scaloni aún es cuestionado como DT de la Selección Argentina

La inexperiencia: como nunca había dirigido a nivel mayores anteriormente, el entrenador siempre está bajo sospecha porque empezó directamente su carrera desde el escalón más alto luego de haber sido ayudante de campo de Jorge Sampaoli en el ciclo anterior.

Los segundos tiempos: en el comienzo de los partidos, el Seleccionado suele ser arrollador, superior a sus adversarios y avasallante. Sin embargo, en las partes complementarias Argentina se retrasa demasiado en el campo, cede la pelota, se refugia peligrosamente en su propio terreno y apuesta a algún contraataque que casi nunca llega. En el plano sudamericano es suficiente, pero ¿ante las potencias del mundo alcanzará con que "te lleguen poco"?

Los cambios: más allá de los buenos resultados en líneas generales, las modificaciones no son lo mejor de Scaloni. Casi siempre, las variantes no suelen beneficiar al funcionamiento, sino todo lo contrario. Tal vez, la más polémica fue la de Juan Foyth por Nicolás González en Colombia por las Eliminatorias. El exdefensor de Estudiantes cometió un doble error gravísimo en el cierre del encuentro que acabó con el gol del 2-2 del local en Barranquilla.

Los principales méritos de Scaloni en Argentina

El recambio necesario: se la jugó y marginó a algunos "consagrados" que eran resistidos y que ya habían cumplido su ciclo en la mayor. Por caso, Éver Banega, Gabriel Mercado, Marcos Rojo y Sergio Romero. Por otra parte, Lucas Biglia y Gonzalo Higuaín anunciaron que no estarán más. Por último, Nicolás Otamendi, Sergio Agüero y Ángel Di María aún son convocados, aunque ya no como titulares indiscutidos como sucedía antes.

Los hallazgos: citó y les dio el respaldo a algunos jugadores en los que muy pocos estrategas hubieran confiado y actualmente son las figuras de la formación. Por ejemplo, Rodrigo De Paul, "Nico" González y Nahuel Molina. Además, consolidó a otros con muy poco rodaje con esta camiseta como Emiliano Martínez, Cristian Romero y Giovani Lo Celso, entre otros.

Los planteos iniciales: suele "leer" bien los encuentros en la previa y acertar con las formaciones mayormente. De hecho, en casi todos los cotejos el Seleccionado marca algún gol de inicio para ganar en tranquilidad.

No depender de Lionel Messi: luego de tanto tiempo en el que el conjunto nacional prácticamente "le rezó" al 10 y capitán para que marcara la diferencia, ahora ya no se ve tanto eso. Con "La Pulga" con 34 años recién cumplidos, ya no cuenta con la velocidad, el vértigo ni el desequilibrio de otras épocas, pero aún así el equipo sigue siendo muy competitivo. De hecho, en la Copa América de 2019 en Brasil, se vio una floja versión del rosarino pero la "Albiceleste" culminó tercera y hasta mereció algo más.

Los resultados: puede gustar más o menos su estilo, pero las estadísticas le dan la razón. En estos tres años después del Mundial de Rusia, acumula 30 partidos con 17 victorias, 9 empates y apenas 4 derrotas; con 52 goles a favor, sólo 22 en contra y un 66.67% de efectividad. Sacó 60 puntos de los 90 posibles. Igualmente, vale aclarar que la mitad de esos juegos, es decir 15 de los 30, fueron amistosos frente a varios adversarios de menor jerarquía.

De cualquier manera, a excepción de algo extraordinario, será el propio Scaloni el que conduzca los destinos de la Selección Mayor de Argentina durante el último Mundial de Messi, a partir de noviembre de 2022 en Qatar.