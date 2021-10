El campeón del mundo que lucha contra el cáncer: "Es una enfermedad cruel"

Un exfutbolista campeón con la Selección Argentina en el Mundial de 1978 reveló que lucha contra un cáncer de próstata.

Una difícil noticia conmovió al mundo del fútbol este sábado 16 de octubre. Daniel Bertoni, campeón del Mundo con la Selección Argentina en 1978, contó detalles de su estado de salud actual en el programa Botines y Escritorios en Radio Late y reveló que lucha contra el cáncer de próstata. El exdelantero, muy identificado con Independiente, a sus 66 años atraviesa un difícil momento.

Por suerte los últimos estudios médicos que se realizó salieron bien pero igualmente continúa con el tratamiento. Y más allá de que está ante una tremenda lucha contra la mencionada enfermedad no pierde esa pasión por la "Albiceleste". Es por eso que durante la entrevista habló del equipo que dirige Lionel Scaloni y el presente de esta generación que ganó la Copa América en Brasil.

"Estoy muy agradecido a la vida por todo lo que me ha dado. Pasé momentos lindos y difíciles también. Ahora en este último tiempo estuve con problemas de salud pero he salido gracias a Dios y estamos bastante bien. Me hicieron análisis y salió todo muy bien. Es una enfermedad cruel pero se puede salir, es un problema oncológico de próstata", afirmó en la mencionada nota.

Aquellos tiempos de felicidad que le regaló el fútbol son nada más y nada menos que la posibilidad de disputar mundiales, varias Libertadores con el "Rojo" que incluso ganó y que luego le permitió jugar en Europa. La carrera del hombre nacido en Bahía Blanca tuvo muchos momentos de gloria y la mayoría fueron en el conjunto de Avellaneda. Ganó tres torneos continentales consecutivos sumados a una Intercontinental y dos Interamericanas.

Su opinión sobre la Selección Argentina

El exintegrante del equipo nacional dio su parecer con respecto al funcionamiento del equipo actualmente y cómo lo ve a nivel sudamericano: "Hace la diferencia junto a Brasil. Tenemos que ir despacio. La Selección puede darnos satisfacciones pero también hay que ver cómo están las otras selecciones. El fútbol se emparejó mucho".

Si bien tuvo varios elogios para la "Scaloneta" tales como los dedicados a Cristian "Cuti" Romero, a Emiliano "Dibu" Martínez, a Lautaro Martínez y por supuesto a Lionel Messi, no dejó de ser crítico: "Los que dicen que esta es la mejor selección de los últimos 25 años están equivocados. La generación anterior llegó a tres finales. Las perdió pero fue una gran selección", concluyó Bertoni.

Próximas fechas de la "Albiceleste"

Fecha 13 - Jueves 11 de noviembre

Uruguay vs Argentina en Montevideo, a las 16:00

Fecha 14 - Martes 16 de noviembre

Argentina vs Brasil en San Juan, a las 16:00