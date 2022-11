Dybala va por la redención en la Selección Argentina: la historia frustrada que quiere torcer

El repaso de una historia plagada de frustraciones de Paulo Dybala con la Selección Argentina de fútbol. El crack de Roma irá con todo por la revancha en el Mundial de Qatar 2022.

Increíblemente, la Selección Argentina de fútbol todavía no pudo disfrutar de un Paulo Dybala, que acaba de cumplir 29 años. El delantero de Roma (Italia) buscará de esta manera la redención con la camiseta albiceleste en el Mundial de Qatar 2022, luego de casi una década marcada por las frustraciones y las lesiones que no le permitieron explotar todo el potencial que demostró en Instituto, Palermo y Juventus.

Las primeras participaciones de "La Joya" con estos colores fueron con la sub 20 en 2011. Después de la primera citación al combinado nacional absoluto por parte de Gerardo "El Tata" Martino allá por septiembre de 2015, cuando tenía apenas 21 de edad, se sucedieron una serie de situaciones negativas que no lo dejaron ser una de las figuras del equipo. Con Lionel Messi como el titular indiscutido en esa posición de mediapunta o extremo por derecha, al cordobés se le complicó ser parte de la formación, aunque también hubo otras cuestiones que conspiraron contra sus probabilidades de "romperla" con "La Albiceleste".

Dybala va por la revancha en la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022: su historia de desencuentros

El gol mal anulado contra Colombia y el remate al palo

Tras algunas participaciones con escasos minutos en los amistosos, el primer traspié ocurrió en Barranquilla durante las Eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo de Rusia 2018. En noviembre de 2015, ingresó a los 70 minutos por Gonzalo Higuaín para intentar definir el encuentro que la visita ya ganaba 1-0 con el gol de Lucas Biglia.

No obstante, en los tiempos en los que todavía no había VAR, su buena entrada no se vio reflejada en el marcador: hizo un gol lícito que no se lo cobraron y luego estrelló un remate en el poste, con mucha mala suerte. Igualmente, el bicampeón del mundo se llevó la victoria por la mínima.

Juventus no lo dejó ir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 ni a la Copa América de Chile

Para los torneos de Selecciones disputados a mediados de ese año, el esfuerzo de Dybala por asistir no dio resultado. "La Vecchia Signora" se plantó, no le permitió viajar a Brasil porque la FIFA no obliga en su reglamento a ceder a sus futbolistas porque se trata de un certamen sub 23 reforzado con futbolistas de la Primera. Y tampoco fue a la Centenario.

Aquello hasta fue uno de los desencadenantes de la renuncia de Martino a la Selección Argentina por la desorganización en la AFA. "Yo pensaba que iba a poder estar, pero Juventus me dijo un tiempo atrás que no podía ir. Es por eso estaba esperando ir a la Copa América, pero tengo que respetar la decisión del entrenador", aseveró acerca del italiano Massimiliano Allegri.

Expulsado ante Uruguay en su debut como titular

El 1° de septiembre de 2016 parecía la fecha indicada para que el cordobés, nacido en Laguna Larga, empezara a reivindicarse con esta remera. No obstante, todo salió mal otra vez: en su debut como titular en el conjunto entonces liderado por Edgardo "El Patón" Bauza vio la roja sobre el final del primer tiempo, pocos instantes después del gol de Messi que abrió el marcador El atacante vio injustamente la primera amarilla y, cuando fue a disputar una pelota con Mathías Corujo, llegó tarde y lo volteó. La segunda amonestación generó el llanto de Paulo, el intento de consuelo de Ángel Di María, los reclamos en vano de "La Pulga" al árbitro chileno Julio Bascuñán y la ovación del público en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Di María consuela a Dybala tras la roja en Argentina vs. Uruguay en 2016.

Las constantes lesiones

En medio de los permanentes cambios de técnicos en la Selección Argentina, Bauza, Jorge Sampaoli y Lionel Scaloni no pudieron disfrutar del talento del zurdo. Los problemas en ambas rodillas, en los isquiotibiales y en los gemelos hicieron que quedara al margen de varias convocatorias.

Así y todo fue parte de la lista final de 23 de "Sampa" para el Mundial de Rusia 2018, aunque tampoco tuvo demasiada participación: solamente ingresó a los 68 minutos contra Croacia en reemplazo de Enzo Pérez. Con el equipo ya en desventaja y jugando muy mal, no pudo hacer demasiado en la categórica derrota por 3-0 que puso en jaque a Argentina. Luego, no tuvo rodaje en el 2-1 a Nigeria ni en el 3-4 ante Francia en la eliminación en los octavos de final.

Dybala sólo un rato contra Croacia en los Mundiales.

La desmentida de los problemas con Scaloni

Apenas empezado el proceso con el nuevo DT tras el fracaso en Rusia, había rumores de molestias entre ambos por ciertas convocatorias frustradas y la falta de minutos de "La Joya" en el equipo. De cualquier manera, los dos lo desmintieron en vivo en TyC Sports después de un empate amistoso 0-0 ante Colombia. "Es un gran chico, no pasa nada... Tenemos que tirar todos para adelante, no para atrás. Los dejo con él", dijo el técnico. Allí fue cuando el surgido en Instituto tomó la palabra y amplió: "100% de acuerdo con él, es el entrenador y él decide quién juega. Tenemos que tirar todos juntos, es un grupo hermoso de chicos nuevos con una gran ilusión".

Una Copa América 2019 de bajo vuelo

Pese a que formó parte de la delegación albiceleste en el primer gran desafío de La Scaloneta, tampoco tuvo muchos minutos. Generalmente fue suplente y apenas se recuerda un lindo gol a Chile en el encuentro por el tercer puesto, que acabó con el triunfo por 2-1.

Afuera de la gloria de la Copa América 2021

Los problemas físicos y la consecuente falta de continuidad en Juventus provocaron que quedara al margen de la nómina de Scaloni que se consagraría en el Maracaná de Río de Janeiro. La Selección mayor quebró la sequía de 28 años sin títulos con el 1-0 a Brasil en su casa, aunque "La Joya" no fue parte de ese proceso.

El gol a Italia en La Finalissima y el título

Pese a que ingresó sobre el final del partido por Giovani Lo Celso, le alcanzó para tener su mejor momento con La Scaloneta el 1° de junio de 2022: tras una gran jugada de Messi, cerró la goleada por 3-0 en el Estadio de Wembley de Londres (Inglaterra) para conquistar su único trofeo con los colores de su país natal.

Adentro del Mundial de Qatar 2022 pese a las dudas por la lesión en Roma

El 9 de octubre de 2022, apenas un mes antes de la lista oficial para la Copa del Mundo, cuando jugaba para Roma el cordobés sufrió un desgarro en el recto femoral que puso en jaque su presencia en la máxima. Sin embargo, se recuperó con lo justo, volvió frente a Torino a inicios de noviembre y Scaloni lo incluyó en el listado de 26 futbolistas. Ahora, irá con todo por la redención con la camiseta celeste y blanca.

Los números de Dybala en la Selección Argentina

Hasta antes de Qatar 2022, con la absoluta disputó apenas 32 partidos con 2 goles, 6 asistencias y el título de La Finalissima.