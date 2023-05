Durísimo golpe para la Sub 20: cayó con Nigeria y se quedó afuera del Mundial

El equipo que dirige Javier Mascherano cayó ante Nigeria y se quedó afuera de la Copa del Mundo Sub 20 que se disputa en Argentina.

La Selección juvenil quedó eliminada tras perder 2 a 0 ante Nigeria en San Juan, por los octavos de final del Mundial Sub 20. El equipo de Javier Mascherano fue superior durante algunos tramos del encuentro, pero no pudo ser eficaz en el área y cayó tras los goles de Muhammad y Rilwanu Haliru Sarki.

Luego de una primera fase arrolladora, Argentina no pudo hacerse fuerte ante una multitud en el estadio Bicentenario y quedó afuera de forma repentina de la Copa del Mundo. Si bien generó juego desde los pies de Valentín Carboni y Luka Romero, falló en el último pase, en las definiciones al arco y sufrió los errores en defensa.

Ya en la primera parte los nigerianos dejaron en claro que no se la iban a poner fácil a los argentinos. Haciendo marca personal en todo el campo, presionaron alto y no dejaron que los de Mascherano tuvieran la fluidez que habían demostrado en el torneo. Si bien no hubo muchas situaciones de gol, el seleccionado nacional contó con un disparo de Alejo Véliz y otro de Carboni que pudieron haber abierto el marcador para Argentina.

Los nigerianos, por su parte, trataron de apostar a la contra y a la velocidad de sus extremos. La chance más clara para ellos llegaría a través de Muhammad que, con un remate cruzado que se fue cerca del palo, ya avisaría lo que pasaría en el complemento.

En el segundo tiempo, los argentinos siguieron intentando atacar por los costados con Brian Aguirre y las subidas de Valentín Barco, pero se chocaba con una defensa sólida que despejaba cada centro y fue tomando confianza. Para colmo, llegaría un baldazo de agua fría en San Juan, para nada esperable.

A los 60, tras un mal retroceso del equipo "Albiceleste", el delantero Muhammad, el más movedizo de los nigerianos, recibió una gran asistencia a espalda de los centrales. Tras dejar picar el balón y la desatención en el fondo, definió por debajo de los pies de Federico Gomes Gerth, que no pudo contener el remate.

Con el gol, los argentinos perdieron la calma que habían evidenciado hasta entonces pero fueron con todo en búsqueda del empate. Aunque se repitió en centros, tuvo dos oportunidades muy claras de igualar el marcador. En la primera, tras una buena jugada colectiva por derecha, Juan Gauto desbordó, mandó el centro atrás y, tras un "taxazo" de Romero, un defensor cerró a metros de la línea. la segunda sería, una vez más, desde los pies de Romero, que avanzó varios metros por la zona central y sacó un zurdazo que estampó en el palo.

Tras las chances dilapidadas, los argentinos se jugaron más en defensa y Nigeria aprovhecó para definir la historia. A los 90, Agustín Giay fue superado por Muhammad dentro del área, con una gran potencia física, mandó el centro y Sarki puso el 2 a 0 con un cabezazo letal.

Aunque el árbitro adicionó ocho minutos, Argentina fue en búsqueda de la épica con más empuje que claridad. Sin embargo, los de Mascherano tuvieron dos chances, con Véliz y Maestro Puch, pero la suerte tampoco acompañó y el equipo juvenil sufrió una dura eliminación de local.

El cuadro de los octavos de final del Mundial Sub 20 de Argentina 2023.

Los octavos de final del Mundial Sub 20 de Argentina 2023

Estados Unidos 4-0 Nueva Zelanda.

Israel 1-0 Uzbekistán.

Brasil - Túnez.

Italia - Inglaterra.

Argentina - Nigeria.

Ecuador - Corea del Sur.

Colombia - Eslovaquia.

Uruguay - Gambia.

El único antecedente de Argentina vs. Nigeria en el Mundial Sub 20

Hasta el momento, se midieron una vez sola en la historia en este certamen, y fue nada menos que en una final. En el partido por el título de la edición de Holanda 2005, Lionel Messi marcó los dos goles de penal que le dieron el quinto trofeo en la historia al Seleccionado nacional, entonces dirigido por Francisco "Pancho" Ferraro. Fue victoria por 2-1.