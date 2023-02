Dibu respondió a las críticas sobre el cántico a Mbappé: "Nada personal"

El arquero campeón del mundo se refirió a la polémica que se generó por las gastadas en el vestuario al delantero francés tras la consagración en Qatar 2022.

Emiliano Martínez se refirió a las críticas que recibió por parte de los franceses luego de los festejos por la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El arquero aclaró que no tiene nada en contra de Kylian Mbappé y que no tuvo intención de "lastimar a nadie".

La final de la Copa del Mundo en tierras qataríes dejó polemicas para todos los gustos, pero el que quedó en el ojo de la tormenta fue "Dibu" por la prensa de Francia y otros países europeos por una supuesta mala fe en las celebraciones de los argentinos que se viralizaron en el vestuario.

Tras ser ternado para el Premio The Best como el mejor portero del mundo, y semanas después de haber recibido duras e insólitas críticas por sus actitudes, Martínez rompió el silencio con la revista France Football, la encargada de entregar el Balón de Oro.

Qué dijo Emiliano Martínez sobre las críticas de los cánticos a Mbappé

Al ser consultado sobre el video que se viralizó en redes sociales en el que se lo escucha cantando "un minuto de silencio para Mbappé...", el arquero campeón del mundo comentó: " Lo del vestuario, es cosa del vestuario y nunca debió salir. Cuando Francia nos ganó en 2018, recuerdo que hubo cánticos sobre Messi (involucrando a Kanté, que lo había marcado muy bien). Igual, si un equipo le gana a Brasil, cantarán sobre Neymar. No hay nada personal contra Mbappé. Lo respeto enormemente. Si cantamos sobre él o sobre Neymar es porque son unos cracks".

Y luego agregó: "No tenía la intención de lastimar a nadie. A lo largo de mi carrera he crecido con los franceses y nunca he tenido el más mínimo problema. Puedes preguntarle a Giroud (fueron compañeros en el Arsenal de Inglaterra) qué tipo de persona soy. Me gusta mucho la cultura y la mentalidad francesa".

También se refirió al momento en el que le arrojaron un muñeco del crack francés durante la caravana de los festejos por Buenos Aires. "La gente nos tiró un montón de muñecos por el camino, nos tiraron casi cien durante el recorrido. En ese momento me cayó a los pies un muñeco con la cara de Mbappé, lo recogí porque me dio risa, lo agarré durante dos segundos y lo tiré de vuelta, eso es todo. ¿Cómo podría burlarme de Mbappé? Si él me metió cuatro goles! Cuatro goles en la final... ¡Debe pensar que soy yo su muñeco! Repito: tengo un respeto enorme por Mbappé. E incluso te digo una cosa: es el mejor jugador francés que vi en mi vida".

El jugador surgido de las divisiones juveniles de Independiente reveló qué le dijo a Mbappé minutos después de haber logrado el título en Qatar: "Después del partido le dije que podía estar orgulloso de sí mismo y mantener la cabeza en alto porque hizo un gran partido y era uno de los mejores jugadores del mundo. También le dije que era un placer jugar contra él, que casi ganó esta final solo. Es un chico con un talento inmenso. Me di cuenta enfrentándolo que es diferente. Cuando Leo deje el fútbol, ganará muchos Balones de Oro".

Para finalizar, el exportero de Arsenal contó cómo vivió la famosa atajada sobre la hora ante Randall Kolo Muani: "La pelota tuvo un efecto extraño después de rebotar e intuí que podía pegarla de volea. Salí en diagonal, dejándole intencionalmente un pequeño espacio a mi izquierda, en el poste cercano. Como para decirle: 'Ponela ahí'. Le empujé a rematar allí. Luego, cuando remató, abrí mi brazo izquierdo y mi pierna izquierda para cerrarle el ángulo. Es algo en lo que había trabajado, por supuesto. El hecho de haber entrenado durante años con grandes atacantes me ayudó en esta jugada. Inmediatamente después, cuando terminó el partido, dije: '¡Wah, qué final!'. No estaba decepcionado por el empate, solo pensé que acabábamos de vivir algo loco. Llegué a la tanda de penales con mucha confianza".