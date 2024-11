Di María sorprendió a todos y contó qué puede llegar a hacer cuando se retire

Después de decirle adiós a la Selección Argentina tras la obtención de la Copa América 2024, Ángel Di María continúa en actividad pero no deja de pensar en lo que sucederá una vez que cuelgue los botines. Sobre esto habló en una reciente entrevista con Juan Pablo Varsky para Clank!, en la que se refirió a su futuro lejos de las canchas y lo que hará después del retiro. Por supuesto, sus palabras sorprendieron a más de uno, teniendo en cuenta lo que representa como referente.

En la misma nota, el crack rosarino se refirió a su relación con Louis Van Gaal, quien lo dirigió en Manchester United y las cosas no terminaron nada bien. Claro que para "Fideo" no es ni siquiera un ejemplo a tener en cuenta para sus planes después que deje el fútbol, ya que todo indica que se enfocará en la dirección técnica. Si bien todavía no lo definió, sobre esto habló en la mencionada nota con el periodista y fue más que claro con sus declaraciones.

Di María filtró que puede llegar a ser DT cuando se retire como futbolista

"Estoy haciendo el curso de técnico, por si acaso. No sé, a partir de los 30 empecé a ver el fútbol diferente, no sólo del lado de jugador, pero nada, hasta ahí. Después veré más adelante", esbozó el ídolo surgido en Rosario Central. A su vez, ante la consulta de Varsky sobre un posible reencuentro con Van Gaal, el autor del segundo gol en la final del Mundial de Qatar 2022 esbozó: "No hay chances de charlar, cero. Es una persona que a mí no me gustó. Él tiene el ego de querer ser él y yo no soy de esos, no puedo hablar con una persona así...".

Acerca de dicho torneo donde levantó el trofeo más importante, "Angelito" tampoco olvida que en ese instante pensó en despedirse de la "Albiceleste". "Cuando terminó era el momento y lo tenía un poco planeado, pero no lo sentía. Después de ganar es como que aparecen las ganas de seguir un poco más", lanzó el exjugador de Real Madrid que luego jugó la Copa América y con Lionel Scaloni a la cabeza volvieron a ser campeones. Sobre aquel cruce ante Colombia, Di María reveló: "La sensación era un poco extraña porque sentía que era el último, pero se me iba eso de la cabeza y era sólo jugar una final. Era obvio que quería ganar, pero tenía la tranquilidad de haber dado todo y que había llegado a una final más con Argentina".

Ángel Di María habló con Juan Pablo Varsky en Clank! y dio detalles sobre lo que hará una vez que se retire

La revelación de Di María sobre Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018

El "Flaco" recordó que los problemas comenzaron desde antes del torneo y se intensificaron una vez que comenzó: "Me decían a mí 'es Leo y vos y después el resto', y de la nada te saca sin explicarte... Mil cosas pasaron. La verdad es que la sacamos bastante barata porque por lo menos llegamos a octavos, porque no habíamos hecho méritos para pasar de fase". Con respecto al entrenador, agregó: "Sentí que lo estaba superando la Selección y la presión, no sentí que era mala persona".

