Di María se cansó y se la pudrió a un hincha que se desubicó

El jugador campeón del mundo en Qatar recibió una insólita acusación por redes sociales y respondió con altura.

Ángel Di María tuvo el miércoles un incómodo momento en redes sociales. Tras haber posteado una imagen junto a su familia, un usuario lo acusó de ser un "mercenario" y el jugador campeón del mundo en Qatar 2022 respondió con mucha altura.

"Angelito" llegó al equipo de Turín como una estrella después de una época fantástica en París Saint-Germain. Más allá de que los conducidos por Masimiliano Allegri no pudieron conseguir ninguno de los objetivos del año, el rosarino fue el mejor jugador del plantel a lo largo del año. Sin embargo, un hincha frustrado del club juventino se la agarró de forma insólita con el "Fideo" no se la dejó pasar.

La contundente respuesta de Ángel Di María a un hincha de Juventus

Di María, que demuestra a diario el amor por su familia, subió a Instagram una tierna foto junto a su esposa, Jorgelina Cardoso, y sus dos hijas. "Gracias por estar siempre a mi lado, por seguirme a cada destino, por bancarme cuando nadie lo hacía, por demostrarme ese amor de familia que es lo más lindo y importante que hay en esta vida. Las amo con mi vida", escribió Ángel en el pie de la imagen.

Pero los "haters" de las redes sociales están a la orden del día y un usuario llamado Cristian Labonia atacó al jugador surgido de Rosario Central con un mensaje despreciable. "Vete de Turín, mierda. Tú, Paredes y todos esos mercenarios que no saben lo que significa tener la camiseta de la Juve puesta. Quítense de en medio, cojones”, se quejó.

La respuesta de Di María a un hincha de la Juventus.

Pero Di María, quien rápidamente observó el mensaje, no titubeó ante el comentario y le respondió al hincha de Juventus. "El que no merece tener la camiseta puesta de la Juve sos vos. Porque al equipo y a los jugadores se los banca 100% hasta el final. Esto que estás haciendo es demostrar que solo estás con la Juventus en las buenas y no en las malas. Te mando un saludo grande. Yo hasta el final. No como vos”, replicó el futbolista. Incluso la esposa, Jorgelina Cardoso, no se quedó de brazos cruzados y también le respondió al usuario, haciendo alusión a las decisiones técnicas del entrenador de la "Vecchia Signora": “Él no es el que prepara al equipo, no es el entrenador, no es el que prefiere quedarse atrás. Cállate. ¿Eres tonto o te pagan?”.

Jorgelina Cardoso también le contestó al hincha de la Juventus.

Este ataque hacia "Angelito" no parece casual. Luego de que la Juve perdiera en las semifinales de la UEFA Europa League, también se confirmó que la "Juve" no jugará la próxima Champions debido a una sanción de la liga italiana por irregularidades económicas. Por esa razón, el futuro del crack argentino parece lejos del club italiano.