Di María contó el calvario de su familia por las críticas: "Mis viejos"

El atacante rosarino recordó el sufrimiento de sus padres día a día por la cantidad de cosas que se dijeron en la previa de la Copa del Mundo y puso la lupa en cómo cambió la situación.

El delantero de la Selección Argentina, Ángel Di María mostró su alivio y apuntó contra las críticas al sostener que demostró que "no se cagaba en las finales" y le lanzó un fuerte comentario a sus detractores. El jugador que metió un gol en la final de la Copa del Mundo que terminó con el equipo nacional levantando la copa apuntó contra los periodistas que lo criticaron.

El atacante rosarino recordó el sufrimiento de sus padres día a día por la cantidad de cosas que se dijeron en la previa. En una entrevista con Vuelta y Media, Ángel Di María aseguró: "Mis viejos son los que más sufren porque son los que escuchan la cantidad de barbaridades que se dicen". En ese sentido, mostró su alivio al indicar que se pudo revertir "demostrar que no me cagaba en las finales, que es de las cosas que más me dolía y más me tocaba".

El actual jugador de la Juventus, que metió un verdadero golazo en la final de la Copa del Mundo ante Francia, aseguró que está feliz por haber demostrado que ese estigma que se le impuso en el 2014 luego de no poder jugar la final de ese Mundial era falso. En este sentido, reveló que se enteró que iba a jugar el encuentro ante Francia con muy pocas horas de anticipación: "Me enteré de que iba a ser titular dos horas antes, en la charla. Por suerte volvieron a confiar en mí. Por lo que sé, (el DT Lionel Scaloni) habló con Leo (Messi) para ver cómo me veía. Y como sabe que soy muy nervioso, y en una final del mundo más, seguro habrá querido dejarme estar tranquilo y decírmelo al final".

La Selección y lo que más extraña

Con respecto a su futuro y a la posibilidad de mantenerse en la Selección Argentina, el ex Rosario Central indicó que "viene una generación muy buena" en la Selección y aseguró que sueña con mantenerse en el equipo. "Voy año tras año, paso a paso. Viene una generación muy buena en la Selección que está demostrando en sus clubes". Por otro lado, ratificó que "el entrenador elige a los que mejor están, no se casa con nadie. Si puedo llegar, bienvenido sea".

Respecto de los amistosos previstos para marzo dijo que "va a ser algo muy lindo, porque los hinchas están esperando estos partidos, ansiosos por disfrutar"; y admitió que extraña al plantel con el que estuvo en Qatar: "Se había armado un grupo espectacular. Los mates de la mañana, quedarnos tirados en la cancha hablando después de los entrenamientos. Se extraña mucho".