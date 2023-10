Di María confirmó lo que nadie quería escuchar sobre el futuro en la Selección

El jugador argentino aseguró que la próxima Copa América será un punto clave en su carrera deportiva. El crack está jugando en Portugal.

Después de haber ganado la Copa América y el Mundial de Qatar, la Selección Argentina volvió a demostrar que es uno de los mejores equipos de toda la historia y los jugadores que están en el equipo son los más queridos por los hinchas. En este punto, Ángel Di María, uno de los más determinantes, aseguró que está cerca del retiro y, además, reveló que se prepara buscar un nuevo título aunque dejó una verdad preocupante.

El autor del gol con el que Argentina le ganó a Brasil en el Maracaná y, además, el autor del gol con el que Francia se quedó en el segundo puesto en la Copa del Mundo. En este sentido, ahora en una entrevista con Todo Pasa, aseguró que el futuro en la Selección está escrito. "Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de seguir estando en la Selección y me gustaría, estoy haciendo todo para poder estar".

"En mi cabeza siempre estuvo, como siempre estuvo volver al Benfica, está volver a Central. No me gusta hablar mucho del tema porque después empiezan con que siempre hablo y no termina pasando. El fútbol es así, te va llevando, siempre dije que quería volver cuando me sintiera bien. Estoy en plenitud todavía, tengo contrato hasta 2024 y esa es la opción que está, tengo muy buena relación con Gonzalo (Belloso), el presidente de Central", avisó. "Me gusta jugar al fútbol, iba a jugar para divertirme. El sueño era un poco más de mi vieja que mío. Yo lo hacía por ser feliz. Llega el día del partido y es lo único que quiero, esa adrenalina. Todo lo que viví hoy valió más que la pena", aseguró.

El Pollo Vignolo comparó a la Selección Argentina con Los Globertrotters: "Un disfrute"

Para sorpresa de sus compañeros de ESPN F90, el periodista deportivo comenzó: "Tuve una linda infancia. Si hay algo de lo que yo me olvido es que cada tanto me llevaban a algún show en el Luna Park". "Me gustaba cuando me llevaban al Luna, era todo un acontecimiento", profundizó. De hecho, repasó que "al Luna Park iban espectáculos" y amplió: "No me voy a olvidar nunca cuando me llevaban a ver a Los Globertrotters".

"No me gustaba mucho el básquet, pero me gustaba cuando iba a ver a los Harlem Globertrotters", insistió el líder del ciclo. Al mismo tiempo, aclaró que "eran basquetbolistas que jugaban en las Universidades de Estados Unidos, que no podían jugar en la NBA pero daban exhibiciones. Era un show". También rememoró que "tiraban desde cualquier lado y la embocaban, era divertido, el partido era lo de menos: ganaban Los Globertrotters".