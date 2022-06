De Paul: "Había gente que quería que a la Selección no le fuera bien"

El volante clave del seleccionado argentino también brindó detalles de su relación con Lionel Messi y la importancia del entrenador, Scaloni.

La Copa América obtenida por la Selección Argentina en 2021 en el mítico Maracaná, y contra Brasil, dejó, entre otras cosas, figuras que empezaron a convertirse en referentes del equipo de Lionel Scaloni. Uno de los que se metió en el corazón de la gente por su rendimiento y entrega con la camiseta celeste y blanca es Rodrigo de Paul, rueda de auxilio y compinche de Lionel Messi. El volante de Udinese, de vacaciones en nuestro país, estuvo en el programa No es tarde de Telefé y manifestó que el plantel, en la previa a la competencia sudamericana de Brasil, sentía que había gente que esperaba que fracasaran.

"Antes de viajar a Brasil para jugar la Copa América, empatamos con Chile y Colombia por las eliminatorias. Estuvimos 45 días encerrados por la pandemia. Cuando íbamos a cenar, apagábamos la tele porque escuchábamos las críticas. Sentíamos que había gente que quería que a la Selección no le fuera bien, una energía medio rara que no queríamos que entrara porque para muchos era la primera copa con el seleccionado", confesó De Paul sobre aquellos días en los que el grupo comenzó a unirse más. Y luego, añadió: "Ahora da placer prender la tele, pero más que nada estábamos evaluándonos. Si critican a Leo (Messi), qué nos queda a nosotros, ¿no?".

Scaloni es el hombre récord al frente del seleccionado argentino, con 33 partidos sin conocer la derrota, pero para el exjugador del Valencia y para los compañeros del seleccionado significa algo más que eso: "Una de las cosas que él dio mucho valor es el convencimiento. Cómo prepara los partidos, cuando hacemos los trabajos el día anterior a jugar. Es muy detallista y después termina pasando". Y cerró con una frase que resume la confianza entre el plantel y el entrenador: "Son las 10 de la mañana y si él nos dice ‘buenas noches’, para nosotros es de noche. Le dio mucho al equipo".

En cada oportunidad que viaja a Argentina para jugar en el seleccionado, las imagenes lo muestran siempre al lado de Messi. Una relación que se inició fuera del campo a través de mates, pero que se profundizó en cancha por la buena sintonía entre ambos. "Pegamos buena onda desde el primer momento. Hoy lo admiro mucho más que antes, pero como persona. No es fácil ser él", comentó el exjugador de Racing, y después manifestó lo que sintió momentos antes de disputar la final con Brasil en Río de Janeiro: "Vos tenes ansiedad, nervios, miedo. El que te dice que no lo siente, es mentira. Y yo lo miraba a Leo que tomaba mate, tranquilo, y no podía creerlo. No había término medio para él: en el Maracaná, Brasil...o era Dios o el infierno. Y él como si nada".

Los mejores cebadores de mate del plantel, según De Paul

Otra de las fieles compañías que suele observarse en varios jugadores del equipo argentino es el mate, y el jugador de Atlético Madrid dio detalles sobre quiénes son los especialistas en la preparación: "Gio Lo Celso ceba bien. Nico Otamendi ceba bien. El enano (Messi) mejoró mucho, al principio no le daba tanta dinámica", inició De Paul, y luego expresó: "Un día, con el Papu (Gómez), le dijimos ‘te haces esos lavaditos’. Y medio que se fastidió. Pero de ahí, terrible. La dinámica, el agua. Mejoró mucho”.

En días previos al inicio de la Copa América se hizo viral un video del dinámico volante argentino en el que expresa que van a traer el trofeo al país, algo que terminó siendo una especie de premonición. "Se arma el grupo, Otamendi hizo el asado, mate, cerveza, empezamos a soltarnos y a hablar. Primero habló Leandro Paredes y dijo que tenemos que ser campeón por Leo. Nos empezamos a subir a la máquina, grabé eso y pasó. Salimos campeones y vino (Nahuel) Molina, que jugaba conmigo en Udinese, y me preguntó si podía subir ese video. Ni me acordaba que lo teníamos filmado".