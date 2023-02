De Argentina al mundo: hinchas del Milan hicieron su propia versión de "Muchachos"

Los fanáticos del "Rossonero" sorprendieron al reversionar la canción que popularizaron durante el Mundial de Qatar 2022.

Los simpatizantes del Milan de Italia reversionaron el pasado fin de semana la reconocida canción que los hinchas argentinos hicieron popular durante el Mundial de Qatar 2022 y la entonaron en la previa del partido de su equipo por la Serie A.

El protagonismo que tuvieron los fanáticos argentinos durante la Copa del Mundo de Qatar recorrió el mundo y, más aún, con la canción "Muchachos" del grupo La Mosca, que sonó hasta el cansancio y se volvió un himno en cada presentación del equipo conducido por Lionel Scaloni. Tanto furor generó la entonación, que los hinchas de uno de los equipos más poderosos de Europa sacaron su propia versión.

La versión del Milan de Italia de Muchachos

Minutos antes de que el "Rozzonero" enfrentara al Monza por el torneo italiano en condición de visitante, los simpatizantes cantaron una nueva canción en los accesos a una de las tribunas. "Desde que era pequeño me enamoré de ti, mi corazón latió no me preguntes por qué, no te lo puedo explicar, tu no lo entenderás, que bonito es el Milan, que hermoso es ser nosotros, siempre estaré ahí cuando juegue el Milan, como cuando de niño lo vi con mi papá'', comienza la primera parte del tema, al ritmo de "Muchachos".

Luego, en la parte del estribillo, los "tiffosi" hacen alarde de su fanatismo por el club que aman: "Bandido Una vida al lado del diablo Y la bufanda roja y negra llevaré con orgullo Y orgulloso Por elegirte siempre y solo a ti Todos los días en la vida No hay nada más hermoso''.

En el video, que se hizo viral a través de un usuario de Twitter, se observa a quien parece ser el líder de los ultras del equipo milanés arengando y llevando la voz cantante del flamante tema, que hasta ese entonces no había sido entonado. La canción tuvo un debut soñado y trajo buena suerte, ya que, en el Estadio Brianteo, los dirigidos por Stefano Pioli derrotaron 1-0 al Monza y sueñan con achicarle la diferencia al Nápoli.