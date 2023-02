Cuti Romero filtró el nombre del grupo de WhatsApp de la Selección Argentina

Como todo equipo, la Selección Argentina también tiene un grupo de WhatsApp y esta vez dieron detalles de lo que pasa allí.

Después de haber conseguido la gloria eterna en al final del Mundial ante Francia, la Selección Argentina festejó durante mucho tiempo, pero todavía la alegría no terminó. Más bien, todo lo contrario, ya que en el conjunto del plantel del equipo que dirige Lionel Scaloni todavía la felicidad se mantiene y por eso tomaron una rotunda decisión con respecto a su grupo de WhatsApp.

Se sabe, desde hace mucho tiempo, que el plantel completo de los jugadores de la Selección tiene un grupo de WhatsApp en el que comparten detalles de la Selección, sus vidas y mantienen charlas. Por otro lado, en uno de las entrevistas "en vivo" que tuvo Sergio Agüero con sus excompañeros se dio mucha información sobre los detalles. En este caso, fue Cristian "Cuti" Romero quien ofreció una novedad en el grupo que tienen con todos los futbolistas. En una charla con TyC Sports, el defensor reveló: "Leandro Paredes le cambió el nombre al grupo después de que terminó Qatar 2022".

Con la posibilidad que permite la herramienta, ahora el jugador de la Juventus modificó el nombre. "Después del Mundial, Leandro cambió el nombre. Ahora el grupo se llama 'campeones del mundo'", dijo Cuti Romero en la entrevista que brindó al medio. Por otro lado, consultado sobre otros temas, recordó: "Los argentinos para el resto del mundo somos desubicados o malos ganadores. Lo único que hicimos fue ganar al costo que sea". La felicidad que maneja por haber ganado la Copa del Mundo, a su vez, lo llevó a hacer una locura: "Creo que soy el que más vio la final, ya debo haber visto el partido completo como 20 veces

En este mismo sentido, también indicó cómo fue volver a jugar en el último tiempo y, sobre todo, como es marcar a los grandes rivales que le toca enfrentar en la Premier League. En ese sentido, Cuti habló sobre los cruces que llegó a tener con Erling Haaland, el rival del Manchester City: "¿Sobre cómo lo marqué a Haaland? Soy alumno de Otamendi, estoy aprendiendo todavía. Si tenía que marcar a Julián, no lo tocaba. Corre mucho, menos mal que estaba por el otro lado, ja”

El picante reto de Messi al Kun Agüero por el chat de WhatsApp

"Estoy desde un departamento que alquilé. No sé si se acuerdan, boludo, que mandé en el chat del grupo un banner gigante y no me dieron ni bola. Antes de empezar el Mundial lo mandé y dije lo preparo para llevar a Qatar. Si se fijan en el chat lo mandé, pasa que ustedes son más giles", lanzó Agüero en pleno vivo de Twitch. El primero en salir al cruce fue el propio Messi, que soltó: "Lo que pasa que vos no aparecés. Cuando estás al pedo y te acordás empezás a mandar una atrás de otra. Y no es así tampoco, escribís cuando tenés ganas nomás".

El "Kun" respondió: "Y claro, pero está bien. ¿O está mal? Escribir cuando tengo ganas". Ante esto, el del PSG le contestó nuevamente de manera picante: "A veces estamos hablando todos y vos no apareces. Y pasan tres días y aparecés vos con cualquier cosa. Y empezás a mandar una cosa atrás de otra". A lo que el exfutbolista dijo: "Y yo lo dejo que están hablando ustedes ¿Qué querés que haga? A veces están hablando de la concentración".