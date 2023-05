Confirmaron la lista del Sub 20: la dura noticia que entregó Mascherano

El entrenador del seleccionado juvenil anunció los 21 jugadores que defenderán la camiseta "Albiceleste" a partir del 20 de mayo en nuestro país.

El entrenador de la Selección Argentina Sub 20, Javier Mascherano, confirmó este miércoles la lista de 21 jugadores que disputarán el Mundial de la categoría en nuestro país. Hay una baja de un futbolista de peso de último momento.

El Mundial Sub 20 se llevará a cabo del 20 de mayo al 11 de junio en cuatro sedes a lo largo y ancho del país. Argentina, que compartirá el Grupo A junto a Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda, debutará ante los asiáticos en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y, para ello, ya conoce los intérpretes que defenderán la camiseta "Albiceleste".

La lista de convocados de Javier Mascherano para el Mundial Sub 20

Arqueros: Federico Gomes Gerth (Tigre), Lucas Lavagnino (River) y Niclás Claa (Lanús).

Defensores: Agustín Giay (San Lorenzo), Tomás Avilés (Racing), Lautaro Di Lollo (Boca), Valentín Gómez (Vélez), Román Vega (Barcelona) y Valentín Barco (Boca).

Volantes: Mateo Tanlongo (Sporting de Lisboa), Ignacio Miramón (Gimnasia LP), Federico Redondo (Argentinos), Máximo Perrone (Manchester City), Gino Infantino (Rosario Central) y Valentín Carboni (Inter).

Delanteros: Matías Soulé (Juventus), Luka Romero (Lazio), Alejo Véliz (Rosario Central), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán), Juan Gauto (Huracán) y Brian Aguirre (Newell's).

Facundo Buonanotte, la nueva baja para la Selecicón en el Mundial Sub 20

Facundo Buonanotte no participará del Mundial Sub 20 de Argentina.

Cuanto todo parecía que las reuniones entre Mascherano y los directivos del Brighton habían sido productivas para que el exjugador de Rosario Central pudiera participar de la Copa del Mundo, el club dio marcha atrás y le negó la posibilidad al talentoso zurdo.

Es que tanto el entrenador como el manager del equipo inglés, decidieron que Buonanotte se quede a disputar el final de la Premier League, donde tienen grandes chances de clasificar a una competencia internacional por primera vez en su historia. A falta de cinco fechas para que acabe el torneo, las "Gaviotas" tienen tres partidos menos que sus rivales directos y consideran clave al extremo.

De esta manera, el entrenador pierde a otras de las figuras del seleccionado juvenil, sumado a Alejandro Garnacho y Nicolás Paz, que tanto el Manchester United como el Real Madrid negaron que ambos participen del Mundial. En cambio, los que sí estarán en el torneo juvenil serán Valentín Barco, de Boca, y Máximo Perrone, de Manchester City.

Garnacho le dio la peor noticia a la Selección Argentina

Alejandro Garnacho renovó su contrato con el Manchester United, pero le dio la peor noticia a la Selección en la previa del Mundial Sub 20 que se desarrollará en nuestro país. El joven delantero que se destaca en el conjunto inglés y que se perfilaba como una de las figuras para el certamen, finalmente no participará por decisión de la institución y su entrenador. Mientras tanto, el propio DT aguarda por la recuperación del futbolista luego de sufrir una lesión en su tobillo derecho.

Los "Diablos Rojos" no cederán al atacante de 18 años nacido en Madrid, España, y será una de las bajas de Javier Mascherano para disputar la Copa del Mundo juvenil. Es que el club afrontará el último tramo de la Premier League -le quedan 7 partidos- y también tendrá por delante la final de la FA Cup ante el Manchester City el próximo 3 de junio en Wembley. Con estos compromisos como prioridad, cuidarán al jugador que todavía no debutó con la Mayor.

Erik Ten Hag, técnico del United, aseguró en conferencia de prensa que Garnacho no jugará el Mundial y fue contundente ante la consulta sobre este tema: "No. La verdad que no lo veo". De esta manera, el estratega descartó lo que horas después ratificaron desde las redes del elenco inglés. Cabe destacar, que el crack de la "Albiceleste" recién volvió a los entrenamientos de manera parcial y esperan que complete su rehabilitación para estar nuevamente a la par de sus compañeros.

Igualmente, desde el Manchester no perdieron el tiempo y ya lo blindaron por unos años más. Es que la joven promesa selló su vínculo hasta el 2028 y luego dejó en claro lo que piensa sobre su presente: "El entrenador y su cuerpo técnico me ayudaron a mejorar en todos los sentidos y me estoy desarrollando cada día más para ayudar al equipo a tener éxito. Estoy saboreando el futuro y no puedo esperar a crear más recuerdos especiales con este equipo, delante de nuestra increíble afición".