Con Messi en el medio, Kun Agüero chicaneó a Papu Gómez por el look: "Tarado"

La picante chicana del "Kun" Agüero al "Papu" Gómez por el nuevo peinado "a lo David Beckham". Además, Lionel Messi estuvo en el stream entre todos en la Selección Argentina desde Qatar.

Lionel Messi, Sergio "Kun" Agüero y Alejandro "Papu" Gómez hicieron un stream en vivo en la cuenta oficial de Twitch del exdelantero (SLAKUN10). Allí comenzaron a bromear acerca del nuevo peinado del mediocampista de Sevilla, que dijo que quería que le quedara "como a David Beckham", lo cual desató las risas de sus compañeros.

A dos días del partido de la Selección Argentina contra Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, los futbolistas albicelestes aprovecharon para distenderse un poco y divertirse con un viejo amigo en una transmisión que también fue emitida por Star +, la plataforma de streaming de ESPN. El flamante look del exatacante estuvo siempre en el centro de la escena.

Messi y Agüero cargaron al Papu Gómez por su nuevo look "a lo Beckham"

Mientras charlaban acerca de diversas situaciones en plena Copa del Mundo, el tema principal fue el peinado elegido por el volante surgido en Arsenal de Sarandí. A medida que el mediocampista y "La Pulga" conversaban inicialmente, apareció Gómez desde atrás y preguntó: "¿Esto está en vivo?". "Sí, está en vivo. Sentate, tarado", le respondió el exgoleador.

"¿A quién me parezco?", quiso saber el ex San Lorenzo mientras miraba a la cámara de ambos perfiles. "Preguntale a la gente a quién se parece, boludo", pidió el rosarino. Cuando el ex Atlético de Madrid les consultó en vivo a sus seguidores, hubo todo tipo de respuestas desopilantes y erróneas: "A un rocho (chorro), a (Jorge) Sampaoli, a (Zinedine) Zidane, a Pitbull, a (Javier) Mascherano con Covid".

"No, no lo van a sacar, boludo", acotó Messi. "Él se hizo el corte buscando parecerse a ese", añadió. "Es un exjugador extranjero", dieron la pista "La Pulga" y "Papu". "Ah... ¿Que jugaba en Real Madrid?", se intrigó Agüero. "Sí, sí", le confirmaron. "¿El que cagaba a patadas a todos?", insistió en referencia a Thomas Gravesen. "No, no. A otro", le contestaron.

"¿Zidane, Cannavaro?", retrucó Agüero. "¡Pará, no tirés por tirar!", lo retaron Messi y Gómez. "No, yo estoy diciendo lo que dice la gente... Pará, dejame pensar a mí", dijo el ex Independiente. "Estrella eh, estrella mundial", añadió el mediocampista. "Pero pará, boludo, no les des pistas porque lo va a sacar", le pidió Lionel.

El Papu Gómez quiso peinarse a lo Beckham, pero para El Kun no se parece mucho...

Fue entonces cuando el ídolo de Manchester City afirmó "tenés un aire a (Arjen) Robben, pero no...". Luego, le dieron algunas ayudas más y le mostraron fotos tapadas hasta que "El Kun" finalmente advinió: "¿Beckham? Pará... ¿Vos te quisiste parecer a él? ¡Qué moral tenés, eh! ¿Vos te creés que sos igual, tarado?".

"Se parece un poco, boludo", quiso remarla el capitán. "Me parece que el peluca (el peluquero) está mal", se resignó Gómez. "Pero boludo, la gente se está cagando de risa como yo, que soy honesto. Si te creés que sos como Beckham estamos jodidos...", lo cargó el ex Atlético de Madrid. "Sos un poco coloradito, pero nada que ver", repitió.

"Pero pará, dale dos o tres días al corte para que se acomode un poco", se defendió el ex Atalanta. "Si quiero ser igual, tengo que ponerme botox", se rió Gómez. "Qué hijo de puta, boludo", amplió Agüero el divertido momento entre los tres. "Mandale una captura al hijo de Beckham", le pidió "Papu". "Dale, ahí le mando una foto tuya, pasámela", cerró Sergio.