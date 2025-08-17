Con Julián Álvarez, el sorpresivo 11 del Cholo Simeone en el debut de Atlético Madrid

Atlético de Madrid realiza su presentación en la temporada 2025-2026 de LaLiga de España este domingo 17 de agosto del 2025, cuando a partir de las 16:30 horas en Argentina visite a Espanyol en el Estadio Cornellà-El Prat por la primera fecha del certamen. El entrenador Diego Simeone ya seleccionó a los once titulares que irán de arranque frente al cuadro catalán, con su gran figura Julián Álvarez entre los elegidos, junto con otros compañeros de la Selección Argentina, y con varias sorpresas en el banco de suplentes.

El arco del 'Colchonero' será defendido, como es habitual, por el esloveno Jan Oblak; Matteo Ruggeri, Robin Le Normand y Dávid Hancko integran la línea de tres defensores planteada por el 'Cholo', quien no cuenta con el uruguayo José María Giménez por lesión. En el mediocampo jugarán Johnny Cardoso, Marcos Llorente, Giuliano Simeone, Conor Gallagher y Thiago Almada, una de las recientes incorporación del cuadro español en este último mercado de pases. La formación la completan Álex Baena y la 'Araña', que buscará comenzar una nueva competición con el pie derecho.

El entrenador argentino dejó de esta manera en el banco de suplentes a nombres importantes como los argentinos Juan Musso y Nahuel Molina, además de históricos futbolistas como Koke y Antoine Griezmann.

Noticia en desarrollo...