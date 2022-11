Con dos golazos, la Selección le ganó a México y sigue soñando

La Selección Argentina enfrentó al conjunto mexicano en el estadio Lusail de Doha. Lionel Scaloni implementó varios cambios y ahora tiene una final con Polonia.

La Selección Argentina derrotó a México 2-0 por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022 en un duelo trascendental para acomodarse de cara al último encuentro de la zona. Los goles los hicieron Lionel Messi de afuera del área y Enzo Fernández cuando el equipo argentino no encontraba el camino para llegar con peligro. Este duelo se convirtió en una final para la "Albiceleste", teniendo en cuenta que necesitaba los tres puntos si o si y no podía perder ante los "Aztecas".

El elenco nacional tenía que conseguir una victoria contundente para seguir soñando en la Copa del Mundo y lo logró. La "Pulga" y Enzo aparecieron en dos momentos justos para romper con la defensa del elenco "Tri" y convirtieron dos golazos impresionantes. El encuentro ante Polonia, del próximo miércoles 30 de noviembre a las 16:00, será fundamental para meterse en los octavos de final y la "Scaloneta" demostró carácter en el instante justo para afrontar lo que se viene.

A los 19 de la segunda mitad, cuando el encuentro era muy parejo y no se sacaban ventajas, el mejor del mundo sacó un bombazo de media distancia que se coló en uno de los palos del arco defendido por Guillermo "Memo" Ochoa. Este grito no sólo significó la apertura del marcador, sino también la explosión de alegría para todo el equipo en un momento durísimo del cotejo. Esto sirvió para dar más tranquilidad y que, minutos después llegue el segundo grito en los pies de Enzo Fernández.

El ex hombre del "Millonario" recibió una pelota en la salida de un córner y no lo dudó, le pegó al arco y el arquero no llegó a despejarla. Este triunfazo significa algo más que importante para todo el plantel, teniendo en cuenta que la derrota con Arabia Saudita fue un golpe a la ilusión de seguir en carrera en la Copa.

El funcionamiento del equipo apareció en el complemento, luego de un primer tiempo muy parejo y cerrado en el que las situaciones de gol no abundaron. Emiliano "Dibu" Martínez también tuvo participación en el cierre de la primera mitad con una atajada espectacular que le ahogó el grito de gol a México.

El gol de Lionel Messi para abrir el marcador

El gol de Enzo Fernández para aumentar la ventaja de Argentina ante México

¿Cuándo juega Argentina frente a México en el Mundial de Qatar 2022?

El encuentro entre Argentina y México es el 26 de noviembre a las 16 horas y se jugará en el Estadio Lusail que tiene capacidad para 80 mil personas.

Argentina vs México: que canal transmite, cómo verlo gratis.

El partido de la Selección será transmitido por TyC Sports, la Tv Pública y DirecTv. De manera online, gratis, se podrá ver a través de la plataforma Cont.Ar, además de Telecentro Play y TyC Play, entre otros.

Formaciones de la Selección Argentina y de México

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Enzo Fernández; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.DT: Lionel Scaloni.

México: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo; Héctor Herrera y Edson Álvarez; Hirving Lozano, Luis Chávez o Andrés Guardado y Alexis Vega; Rogelio Funes Mori. DT: Gerardo Martino.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia), asistido por sus compatriotas Ciro Carbone y Alessandro Giallatini. VAR: Massimiliano Irrati (Italia).

Estadio: Lusail.