¿Chau Garnacho?: La fuerte decisión de Manchester United con el crack de la Selección Argentina

Manchester United tomó una fuerte decisión sobre Alejandro Garnacho y su futuro es una incógnita.

Manchester United viene atravesando otra floja temporada en Europa y el club tomará una fuerte medida, que incluye al crack de la Selección Argentina. Debido a los malos resultados, el entrenador ha entregado una lista de jugadores transferibles y en la misma figura Alejandro Garnacho, que no está teniendo protagonismo con Rúben Amorim.

La llegada del DT portugués al United tuvo como premisa fundamental mejorar los malos resultados de Erik ten Hag y, además, hacer una limpieza de algunos históricos. Si bien en sus primeros encuentros se quedó con el clásico ante Manchester City, los partidos siguientes el equipo volvió a caer en frutraciones y todo indica que las salidas del plantel se acelerarán.

Según informó el diario inglés The Sun, Amorim ya definió una lista de jugadores para poner como transferibles y uno de ellos es Garnacho, que no marcó ningún gol ni brindó asisntencias en los 7 partidos que disputó con el nuevo entrenador y que no encaja en su esquema de 3-4-3.

Además del "Bichito", que no fue convocado en dos partidos por un supuesto castigo, figuran Marcus Rashford, que no seguirá en el club, Harry Maguire, los brasileños Casemiro y Anthony, el danés Christian Eriksen y el sueco Víctor Lindelöf.

Más allá de que el argentino no sería prioridad para su DT, cabe recordar que tiene contarto con los "Red Devils" hasta junio del 2028, por lo que su marcha no sería tan sencilla y habria que esperar una oferta por varios millones de dólares. Uno de los equipos que se rumorés que estaba interesado fue el Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone, club del que surgió futbolísticamente Garnacho.

Los números de Alejandro Garnacho en Manchester United

Partidos: 112

Goles: 23

Asistencias: 13

El sorpresivo mensaje a Garnacho del DT de Manchester United tras marginarlo: "Haría lo mismo"

Alejandro Garnacho no se encuentra atravesando su mejor momento en Europa y el jugador de la Selección Argentina volvió a quedar en el centro de la escena en Inglaterra. Es que el entrenador del Manchester United, Rubén Amorim, dejó un sorpresivo mensaje sobre el argentino luego de marginarlo del clásico ante Manchester City por supuestas indisciplinas.

El portugués asumió hace dos semanas como DT de los "Red Devils" y no le tembló el pulso para realizar a algunos cambios, entre ellos sacar del equipo a Garnacho. Aunque el director técnico nunca lo aclaró públicamente, medios ingleses señalaron que se trató de un castigo porque el futbolista habría filtrado información del plantel a la prensa, sin embargo parece que no extenderá mucho tiempo más su ausencia.

Luego de la victoria ante los "Citizens", Amorim fue consultado sobre el "Bichito" y respondió sin vueltas: "Garnacho lo está haciendo muy bien, ha entrenado muy bien. Parece que está un poco molesto conmigo y eso es perfecto. Me sentí muy, muy feliz porque yo haría lo mismo. Está listo para este partido”.

Vale recordar que el exentrenador de Sporting Lisboa había dejado claro, antes del encuentro con el "City" el pasado domingo, que quiere estar en todos los detalles: “Presto atención a todo. Lo que cada jugador come, la forma en la que se visten para un partido, absolutamente todo. Después de eso hago mi evaluación y decido”.

En el mismo sentido, Amorim había dado detalles sobre su manera de llevar adelante el trabajo en el día a día: "Intentamos evaluar todo: el entrenamiento, el rendimiento, el compromiso con los compañeros, el empujar a los compañeros hacia arriba. Todo está en juego cuando analizamos e intentamos elegir a los jugadores. Así que esa es mi selección. Sencilla”.