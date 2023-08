Atento Scaloni: Estados Unidos citó a una joya argentina que brilla con Messi

El seleccionado norteamericano convocó a un jugador con nacionalidad argentina de gran presente.

La Selección Argentina podría perder una promesa interesante de cara al futuro. Se trata de Benjamín Cremaschi, el volante que juega en Inter Miami con Lionel Messi fue citado por el seleccionado de Estados Unidos para la próxima fecha FIFA.

El volante de 18 años, que nació en el país norteamericano pero tiene nacionalidad argentina por su madre y padre, fue convocado por el entrenador Gregg Berhalter para los encuentros del próximo sábado 9 de septiembre contra Uzbekistán, en el City Park de St. Louis de Missouri, y luego el martes 12, cuando se vean las caras ante Omán.

Vale recordar que Cremaschi ya había sido convocado por Argentina a fines del 2022, cuando Javier Mascherano dio la lista para el Sudamericano Sub 20 que se desarrolló en Colombia a comienzos de este año. Ahora, el oriundo de Key Biscayne (Florida, Estados Unidos) deberá decidir si acepta representar al país donde nació o si decide esperar un llamado de Lionel Scaloni.

Cremaschi fue convocado por Estados Unidos.

En caso que Benjamín acepte la opción y juegue ambos partidos para los norteamericanos, no quedará imposibilitado para un llamado futuro de Argentina, ya que FIFA dispone en su reglamento que prohibe jugar para otra selección luego del tecer partido disputado. Incluso, la propia federación estadounidense lo aclaró en un comunicado: “Cremaschi, quien ha estado en el campamento para equipos juveniles de Estados Unidos y Argentina, no estará limitado si gana minutos (ya que no es una competencia oficial). En cambio, esta oportunidad le muestra a Cremaschi cómo es la configuración del USMNT, como Berhalter predicó con otros ciudadanos con doble nacionalidad durante su primer mandato”.

Más allá de que aún no fue citado por Scaloni, el jugador de Inter Miami está en el radar de Macherano para el seleccionado Sub 23 que se conformará para disputar el Preolímpico, que se llevará a cabo a comienzos de 2024 pensando en Francia 2024. En lo que va del 2023, Cremaschi jugó 31 cotejos con la franquicia de Miami, en los que convirtió 2 goles.

El Manchester de Garnacho busca a otro campeón del mundo con la Selección

Manchester United busca a Nicolás Tagliafico.

El Manchester United sufrió una baja importante al inicio de la temporada y el club de la Prmier League piensa en otro argentino para acompañar a Alejandro Garnacho en el plantel. Nicolás Tagliafico es una de las principales opciones que tienen los "Red Devils" antes de que cierre el mercado de transferencias.

La Premier League ya cuenta con algunos jugadores de la Selección Argentina que vienen teniendo un gran rendimiento, como el caso de Emiliano "Dibu" Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Lisandro Martínez, entre otros. Sin embargo, a pocos días que cierre el período de transacciones, Tagliafico sería otro compatriota que podría sumarse a la mejor liga del planeta.

La pasada semana, el "United" perdió por lesión al lateral izquierdo Luke Shaw, quien estará al menos dos semes inactivo por un problema muscular. Ante esta situación, los directivos pensaron en traer un refuerzo en dicha posición y, según el diario inglés Daily Mail, uno de los primeros nombres en surgir fue el del jugador surgido en Banfield.

Es que Tagliafico, con buena actualidad en Olympique Lyon, fue dirigido por el entrenador de Manchester, Erik Ten Hag, en su paso por el Ajax de Países Bajos entre 2018 y 2022 y tiene gran recuerdo sobre el defensor. Incluso, el zurdo puede darle variantes en varios sectores de la cancha, ya que también puede jugar de zaguero y hasta de carrilero.

Sin embargo, no es sencillo que el pase pueda concretarse, por varias razones. La primera es porque el equipo de Lyon no lo dejará salir por menos de 10 millones de dólares, ya que el mercado de pases cierra el 31 de agosto y solo contarán con tres días para poder reemplazarlos.

La segunda cuestión, tampoco menor, es que los "Diablos Rojos" también tienen otros nombres en carpeta. Los españoles Marc Cucurella del Chelsea, Marcos Alonso del Barcelona y Sergio Reguilón del Tottenham también están en la lista de jugadores que pidió el DT neerlandés y las negociaciones podrían avanzar por cualquiera de ellos para ser el reemplazo del lesionado Shaw.