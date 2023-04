Alejandro Garnacho, la gran promesa de la Selección Argentina: ¿En qué esquema encaja?

Es una de las estrellas del fútbol argentino y mundial. El jugador está en su mejor momento y tiene todo para ser uno de los mejores del mundo.

Hijo de padre español y madre argentina, jugó en las juveniles de la Selección Española pero sin embargo decidió representar a Argentina. Alejandro Garnacho nació en Madrid un 1ª de julio. Fue en el año 2004. Con tan solo 18 años ya es una de las grandes promesas de la Premier League y también el futuro de la albiceleste. Con tan solo 11 años llegó al Getafe CF a sus divisiones inferiores, para luego pasar al Atlético de Madrid en 2015. Manchester United puso sus ojos sobre él y lo fichó luego de la pandemia, allí se destacó en el título logrado en la FA Cup juvenil 2022, donde se despachó con 2 goles en la final y el premio a mejor jugador del torneo.

Su debut en el primer equipo no tardaría en llegar, el 28 de abril del mismo año hizo su presentación en el empate 1-1 frente al Chelsea F.C. Su buen desempeño hizo que se consolide con el plantel y sea fija en las convocatorias de Erik Ten Hag, dándole frescura y rapidez por la banda izquierda cada vez que le tocó ingresar al campo de juego. Su gran sueño fue poder compartir plantel y cancha con su ídolo Cristiano Ronaldo, pero también mostró toda su admiración por Lionel Messi en cada entrenamiento de la selección.

Ahora bien, sabemos donde nació, donde comenzó a jugar, cuando debutó y a quien admira.. pero ¿qué tipo de jugador es Garnacho?

Un delantero muy hábil, diestro, que generalmente se desempeña de extremo izquierdo, es decir a pierna cambiada, y que se caracteriza principalmente por su velocidad, su técnica y potencia. La misma que lo ayuda a dejar rivales atrás, es un jugador muy encarador. En sus primeros partidos con los Diablos Rojos sorprendió principalmente por sus escapadas por la banda izquierda en velocidad enganchando hacia adentro buscando directamente un remate al arco o bien asistir a un compañero mejor ubicado.

Escurridizo, pícaro y letal en el 1 vs 1. En la gran mayoría de sus encuentros disputados se lo ve muy activo, explotando toda su velocidad y, algo que no se ve tan seguido, con un gran control del balón siempre pegado a su pie derecho. Le gusta pisarla, tirar lujos y puede adaptarse a usar ambas piernas, ya que se lo ve centrando tanto con su pierna hábil como con su pierna inhábil y hasta haciendo varios goles también.

Goles con festejos, y si de festejos hablamos, hay algunas polémicas recientes derivadas de su celebración y publicación en redes sociales. Fue en el partido frente al Barcelona por los octavos de final de la Europa League donde festejó un gol de su equipo con el gesto que frecuentemente lo hace Pedri (jugador del Barca) y además fue acompañado de un texto: “Pasó el equipo grande”. No es la primera vez que Garnacho da que hablar con sus redes sociales, distintos “me gusta” en su cuenta de Twitter previos al mundial por la no inclusión en la lista de Lionel Scaloni también han sido noticia. Un joven con un futuro prometedor que no solo habla dentro de la cancha, sino también afuera.

Luego de haber jugado en la Sub 18 de España, llegó el llamado al seleccionado argentino y no lo dudó, allí comenzó su camino con la albiceleste. Fue en marzo de 2022 cuando Scaloni lo incluyó en la lista para los encuentros contra Ecuador y Venezuela por las Eliminatorias y aunque no pudo realizar su debut estuvo compartiendo y acompañando al plantel. Meses después llegaría su debut, pero con la sub 20, en el Torneo Maurice Revello donde marcó cuatro goles en cuatro partidos, fue revelación del torneo, elegido en el 11 ideal y su gol, el mejor del certamen.

Es un jugador que se puede adaptar a distintos esquemas tácticos: 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2. Siempre utilizándolo de extremo izquierdo o de volante por el mismo lado en una línea de cuatro mediocampistas. Estas distintas variantes tácticas han sido utilizadas por Scaloni en el mundial de Qatar 2022, como en la final frente a Francia que paró una línea de cuatro defensas, tres volantes y tres delanteros. En el ataque y del lado izquierdo se lo vio a Ángel Di María, quien suele hacerlo por la otra banda a pierna cambiada y que tranquilamente esa posición podría ser ocupada por el mismo Garnacho, o mismo ser una alternativa interesante.

Será atrayente verlo con la Selección Argentina, en una posición que no suele haber un extremo puro, sino que durante el mundial fue el mismo Di Maria por el otro carril, Julian Álvarez de centrodelantero y Lionel Messi suelto en el frente de ataque. Scaloni sabe que cuenta con otra variante en ese lugar y con un gran futuro por delante.

Mientras tanto seguiremos disfrutandolo en el Manchester United, donde poco a poco se va ganando un lugar siendo desequilibrante cuando le toca ingresar al terreno de juego.