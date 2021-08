Vignolo apuntó contra la dirigencia de los clubes argentinos:

El conductor de F90 escuchó la encuesta en vivo realizada por Christian Martin y explotó contra los dirigentes del fútbol de nuestro pais.

Durante el programa F90, conducido por Sebastián Vignolo, el periodista radicado en Europa Christian Martin aprovechó la gran cantidad de gente presente en Les Champs-Élysées -la principal avenida de París-, para comprar la camiseta del astro argentino del Paris Saint Germain, con el fin de consultarles si conocían equipos de nuestro país. El conductor del ciclo lo interrumpió para dar su opinión sobre lo que decían los encuestados.

Si bien hubo muchos que respondieron Boca y River, también algunos no supieron que decir. A lo que el "Pollo" Sebastián Vignolo frenó la encuesta para quejarse de los dirigentes del fútbol argentino y culparlos por esto: "No le dan bolilla al marketing, están atrasados mil años y esto es grave. Presentan al mejor del mundo y en Francia conocen a Maradona y no a un club argentino", afirmó.

Continuaron con la encuesta en vivo y luego de algunas respuestas más, Vignolo siguió cuestionando: "Si bien es un juego es también para que abran las cabezas. No nos expandimos, llegas al aeropuerto de Ezeiza y tenés que chocarte con una gigantografía de Messi o de la Selección Argentina. Hay cosas que pudiéndolas hacer muy bien las hacen mal", sentenció Vignolo.

Y segundos después amplió: "Estamos en Francia y la gente está comprando la camiseta de Messi. Es una decepción, no conocen los equipos argentinos. Nada más a Boca y River".

Por último, lanzó una frase sobre el público en las canchas del fútbol argentino: "Sigan así, metiendo allegados a la cancha total la gente se queda en su casa pagando la cuotita. Ya a esta altura deberían hacer algo para que se pueda ir a ver a Messi contra Bolivia pero están en otra", culminó.

Las fechas para las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022

La Selección dirigida por Lionel Scaloni ya sabe los días que estará jugando las próximas 3 fechas de las Eliminatorias: En principio por la novena jornada visitará a Venezuela en Caracas el jueves 2 de septiembre (21hs), tres días después jugará ante Brasil en San Pablo (16hs) y recibirá al seleccionado boliviano el jueves 9 a partir de las 20:30hs en el Estadio Monumental.

Cuándo sale a la venta la camiseta de Messi de PSG en Argentina

Se espera que algo similar a lo ocurrido en Francia pase en nuestro país. Luego de ganar la Copa América con la Selección Argentina, el 10 sigue siendo furor y su camiseta podría ser récord de ventas también a nivel local. Aún se desconoce el valor que tendrá pero lo que sí está confirmado es que este sábado 14 de agosto ya estará disponible para comprar.