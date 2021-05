Sebastián Vignolo acusó a Cascini de querer "voltear" la entrevista de F90 con Esteban Andrada

Desde hace unas semanas, Sebastián Pollo Vignolo encaró una cruzada contra su ex panelista Raúl Cascini, luego de que este se sumara al Consejo de Fútbol de Boca Juniors. En el marco del conflicto que atraviesa Esteban Andrada, que se encuentra aislado en Ecuador por haber dado positivo de coronavirus, el conductor de ESPN aprovechó para criticar nuevamente a su ex compañero y lo acusó de querer "voltear" la nota que iba a dar el arquero xeneixe a F90: "No tuvo fuerzas ni para eso".

Está claro que todo lo que suceda en el mundo Boca siempre se exacerba por la popularidad del club que conducen Jorge Ameal y Juan Román Riquelme. En los últimos días el conflicto que moviliza al club de La Ribera es el contagio y posterior aislamiento de Esteban Andrada en Ecuador. Con acusaciones cruzadas con la familia del arquero y "fallas de comunicación" mediante, el futbolista sigue en el hotel de Guayaquil esperando alguna resolución.

En el marco de este problema, desde F90 lograron charlar con Andrada sobre su situación particular. El arquero pudo dar su visión de lo que le está sucediendo en una entrevista exclusiva con el programa de Vignolo, que más tarde apuntó contra Raúl Cascini. En la nota, Andrada reclamó que alguien se hiciera responsable de su situación: "No vine a pasear, no vine a conocer la playa de Guayaquil. Vine a trabajar".

Mientras se debatía sobre el presente xeneixe, el conductor interrumpió a sus compañeros para hablarle directamente al ex jugador de fútbol y acusarlo públicamente. "Aprovecho para decirle a Cascini, que ayer quiso voltear la nota con Andrada, que no tuvo fuerzas ni para eso", disparó Vignolo frente a un estudio que escuchaba silencioso.

"Quiso voltear la nota con Andrada. No quería que Andrada hable con este programa. Habló al representante de Andrada, tranquilo... No tuvo fuerza ni para eso. Tranquilo", insistió el conductor en su denuncia pública de que Cascini intentó prohibir la entrevista con el arquero. De esta forma, también continuó profundizando la disputa que mantiene con su ex panelista.

Vignolo vs Cascini

La pelea entre Vignolo y Cascini salió a la luz a principios de abril cuando el conductor de F90 reveló que se sentía "decepcionado humanamente" por el ex jugador: "El problema fue nuestro, que creíamos que la relación entre nosotros iba a seguir igual". Según el periodista, la desilusión con el ex panelista surgió por el "comportamiento" que empezó a percibir por parte de Cascini desde que se sumó al Consejo de Fútbol de Boca.

Inclusive, el Mosquito habló de la disputa en una entrevista con otro medio a raíz de la resonante salida de Mario Pergolini del club de la Ribera, aunque sin mencionar directamente a Vignolo: "Sé lo que es Boca, sé que tienen que hablar mucho de este club, pero sí me molesta cuando hay mucha saña. Sabemos lo que es esta institución y cada día se habla más. Lo sé, lo supe mucho más cuando estuve en la televisión".