Club argentino San Lorenzo queda acéfalo tras inédita renuncia masiva de sus dirigentes

Foto de archivo del estadio de San Lorenzo antes de un partido del equipo por la liga argentina

El club San Lorenzo de Almagro quedó acéfalo el martes, tras una inédita renuncia masiva de los directivos en medio de la grave crisis institucional que afecta a uno de los equipos más populares del fútbol argentino.

"Como secretario del club hasta el día de hoy, me toca anunciar que en San Lorenzo se ha producido la acefalía", dijo Martín Cigna en rueda de prensa, tras presentar la renuncia junto a otros 12 directivos.

Durante la reunión de la comisión directiva, barras bravas del equipo ocuparon las gradas y exigieron "que se vayan todos", mientras que otro grupo de aficionados intentó ingresar a la fuerza al club, según reportes de la prensa local.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El club del cual era simpatizante el Papa Francisco se encuentra desde hace meses sin presidente desde la salida de Marcelo Moretti, quien quedó envuelto en denuncias de corrupción.

"No es fácil tomar decisiones de estas características. En este momento era el camino para que San Lorenzo vuelva a tener tranquilidad y paz. La acefalía es el resultado del fracaso de una gestión", indicó Cigna.

El directivo además indicó que el club convocará a una asamblea para definir los pasos a seguir y luego llamar a elecciones para elegir a una nueva directiva.

Con información de Reuters