Sigue la crisis en San Lorenzo: una pieza clave para Russo se puede ir ya

San Lorenzo culminó una temporada para el olvido en el fútbol argentino y en el comienzo del mercado de pases corre el riesgo de perder a una de las figuras del plantel que dirige Miguel Ángel Russo. La crisis en el "Ciclón" no cesa y sería uno de los problemas que llevarían al futbolista a no solucionar los temas contractuales en las próximas semanas y que esto derive en su rápida salida. Por supuesto, esto significa una preocupación para el DT de cara a lo que se viene.

Gastón Campi es una pieza importante en la defensa para "Miguelo", pero su futuro en el club no está confirmado debido a las deudas que todavía mantiene la dirigencia liderada por Marcelo Moretti. El zaguero intimó a la cúpula de la institución a raíz de esta situación y puso en duda su continuidad, lo que encendió todas las alarmas en Boedo. La posibilidad de irse en el 2025 está latente y el central ya lo dejó en claro.

Si es que no llegan a un arreglo en las próximas 48 horas, el defensor forzará su salida de San Lorenzo en el mercado de pases. Todo esto sucederá si es que la dirigencia no le paga lo que le debe desde 2023 y en caso de que no lo hagan el futbolista se consideraría en condición de libre. De esta manera, tendrá la oportunidad de seguir su carrera en otro club si así lo desea y dejar atrás su paso por el "Ciclón", donde se desempeña desde 2022.

Los problemas económicos en Boedo no terminan y esto afecta directamente al entrenador que no sólo estuvo a un paso de irse del club, sino que ahora también puede perder futbolistas. Mientras tanto, esperan por la posibilidad de incorporar en un futuro no muy lejano pensando en lo que se viene en la temporada 2025. Más aún, teniendo en cuenta que afrontarán sólo los campeonatos a nivel local y buscarán volver a ser protagonistas tras un flojo 2024.

Gastón Campi, a un paso de dejar San Lorenzo y preocupa a Miguel Ángel Russo

Los números de Campi en San Lorenzo

Partidos oficiales jugados : 89.

: 89. Goles : 2.

: 2. Asistencias : 3.

: 3. Minutos jugados: 6.620.

Alarma en San Lorenzo: otro grande quiere a una figura del equipo de Russo

Se trata de Malcom Braida, lateral del "Ciclón" que está en los planes de Independiente para la temporada venidera del 2025. El defensor de 27 años es importante en el conjunto de Boedo, pero en el "Rojo" harán un intento para que Julio Vaccari lo tenga en su plantel. Con respecto al vínculo con San Lorenzo, lo cierto es que todavía le quedan meses de contrato pero su cláusula de recisión es "accesible" para los de Avellaneda.