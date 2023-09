Rubén Insúa defendió a un jugador resistido en San Lorenzo: "Esperaba esa pregunta"

Rubén Darío Insúa no ocultó su enojo contra aquellos que criticaban a un futbolista que pidió él para san Lorenzo.

San Lorenzo obtuvo su cuarto empate consecutivo en la Copa de la Liga y Rubén Darío Insúa volvió a bancar a su plantel. El entrenador respondió de forma ácida y contundente cuando le consultaron por Carlos Sánchez, uno de los jugadores que estaba siendo cuestionado por la prensa partidaria.

El "Ciclón" demostró frente a Estudiantes de La Plata por qué es uno de los rivales más duros de la actualidad. Si bien tuvo alguna jugada clara para ponerse en ventaja, la solidez defensiva fue, una vez más, el sostén de un equipo aguerrido y al que cuesta crearle situaciones nítidas de gol. Uno de los protagonistas en dicha faceta fue la "Roca" Sánchez, al que el DT destacó en conferencia de prensa.

La contundente defensa de Insúa con Roca Sánchez

Minutos después de finalizado el encuentro en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata, el "Gallego" fue consultado sobre el partido que realizó el colombiano: "Roca Sánchez jugó bien", comenzó diciendo. Y luego agregó con tono irónico: "Esperaba esa pregunta después de taaaanto...".

Es que, desde hace algunos meses, el nivel futbolístico de Sánchez venía estando en el centro de la escena por periodistas partidarios del "Cuervo", que no estaban satisfechos con su tarea. Sin embargo, Insúa siempre bancó al jugador de 37 años y este le devolvió la confianza con una buena actuación jugando de líbero.

La "Roca" tuvo que ocupar el puesto de central de urgencia, debido a que Rafael Pérez había sido expulsado ante Racing y Gastón Campi se está recuperando de una lesión en su pierna. Es probable que, el próximo finde semana, cuando San Lorenzo reciba a Tigre por la sexta fecha, tanto "Rafa" como Campi estén disponibles para ocupar un lugar en la defensa.

Ganó la Libertadores con San Lorenzo y lanzó un palazo para los hinchas de Boca: "Silencio"

Años después de la consagración con San Lorenzo de Almagro en la Copa Libertadores de América de 2014, un exfutbolista que integró aquel plantel comandado por Edgardo "Patón" Bauza reapareció y lanzó un inesperado palazo para la hinchada de Boca Juniors. Es que el jugador recordó un gol que convirtió en la Bombonera en 2015 y contó cuál fue la reacción de los fanáticos presentes. Por supuesto, el picante comentario generó controversia en las redes sociales.

Quien habló de aquel tanto que significó la victoria del "Ciclón" en cancha del "Xeneize" fue nada más y nada menos que Mauro Matos, quien además gritó campeón de la Supercopa Argentina esa misma temporada. Con 41 años y lejos del fútbol, el exatacante de All Boys, Newell's y Atlético Tucumán se refirió al tanto convertido en el primer minuto de descuento que sirvió para sumar tres puntos en el torneo doméstico. Por supuesto, los simpatizantes locales no lo disfrutaron para nada y el exdelantero no se los dejó pasar.

"No sé si es porque era tiempo de descuento, pero no alcanzó a entrar la pelota en el arco y se hizo un silencio terrible en la cancha de Boca", sentenció Matos con respecto a aquel tanto que significó la victoria para los de Boedo. Claro que, el exjugador no se quedó con eso y fue por más en diálogo con el ciclo Línea de 3, que se emite vía YouTube: "No me había pasado nunca. Me llamó mucho la atención, miraba para las plateas y la gente se levantaba e iba caminando. Esas cosas no se olvidan".

Cabe destacar, que el exfutbolista, campeón de Copa Libertadores con San Lorenzo en 2014 y autor de 21 goles en 94 partidos en el club, protagonizó un accidente dos años después de su máxima conquista. En Rosario, cuando jugaba para Newell's Old Boys, atropelló a un motociclista de 24 años que perdió la vida. A raíz de este siniestro, Matos recibió la prohibición de salir de nuestro país y fue condenado por la Justicia rosarina a dos años de prisión condicional en noviembre del 2019.