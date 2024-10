Muniain sorprendió sobre su futuro en San Lorenzo tras los rumores de River: "Me di cuenta"

La revelación de Iker Muniain sobre su futuro en San Lorenzo, tras el interés de River Plate.

Luego de fuertes rumores que River Plate lo tentó para llevárselo en enero, Iker Munian sorprendió en San Lorenzo y habló sobre su futuro en el club. El español, que cumplió su sueño de jugar en Argentina tras su carrera en Europa, se ganó rápidamente un lugar en el "Ciclón" y hay temor a perderlo.

Desde su arribo, el vasco se transformó en un jugador clave en el "Ciclón", no sólo dentro de la cancha sino también fuera, que incluso ya le valiaron ganarse la capitanía del equipo con la llegada de Miguel Ángel Russo. Las buenas sensanciones, más allá del momento en la Liga Profesional de Fútbol, son buenas en lo personal, según él mismo lo reconoció.

"Estoy muy feliz de estar acá. Yo un día fui como uno de ustedes cuando estuve cuatro o cinco años en la pensión de Atlethic Bilbao. Sé lo que es dejar la familia, vivir con otros chicos. Los sacrificios y el esfuerzo que todo requiere", comenzó diciendo Muniain en la rueda de prensa durante la visita a los juveniles de la pensión del club. Además, si bien no se refirió al supuesto llamado que habría recibido del "Millonario", dejó en claro que no piensa marcharse de San Lorenzo. "Desde el primer día que vine aquí me di cuenta que había acertado con la decisión. Estoy muy feliz de pertenecer a este gran club y cada día estoy enamorándome un poco más de este club y de su gente”, comentó.

En el mismo sentido, el exjugador del Bilbao volvió a contar que el motivo de su venida a nuestro país tiene que ver con la pasión. “Me gustaba cómo viven aquí el fútbol. Los futbolistas, las hinchadas… era algo que me llenaba por dentro. Se dio la oportunidad de San Lorenzo y me hizo realmente feliz”, cerró. Si bien el interés del conjunto de Núñez se dio a través de un sondeo, parece complejo que el talentoso abandone al "Cuervo" a fin de año. En primer lugar porque sabe el esfuerzo que hizo el club para traerlos y, además, tiene contrato hasta diciembre del 2025, situación que ninguna de las partes quiere romper.

San Lorenzo blindó a una joya en millones de dólares y festeja Russo

Mientras San Lorenzo de Almagro pone el foco en recuperarse ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la Liga Profesional de Fútbol, los hinchas recibieron una buena noticia. En las últimas horas, el "Ciclón" blindó a una joya del club en millones de dólares para no tener sorpresas en el futuro. Se trata de Agustín Ladstatter, el juvenil de 19 años que firmó un contrato hasta diciembre del 2027 con una cláusula de recisión que superaría los 20 millones de dólares. El delantero viene siendo un jugador clave en la Reserva dirigida por Damián Ayude, que actualmente pelea el campeonato.

"Agustín Ladstatter, delantero de la Reserva categoría 2005, firmó junto al presidente Marcelo Moretti su primer contrato con #SanLorenzo hasta diciembre de 2027. ¡Vamos, Zorrito, a dejar todo e ir por más!", se lee en la publicación que realizó el club en sus redes sociales, con una imagen del fútbolista junto al presidente, Marcelo Moretti.

Ladstatter, oriundo de San Juan, tuvo un paso por las inferiores de River y arribó a San Lorenzo en 2020. Ainque comenzó jugando como enganche o mediapunta, luego se fue adelantando y en la actualidad tiene más protagonismo como delantero. “Puedo jugar en varias posiciones, ahora lo hago de extremo por izquierda o por derecha, media punta o detrás del 9“, soltó el jugador al medio partidario Vamos Ciclón.

Tras informarse el primer contrato como profesional, Ladstatter mostró su emoción en redes sociales: "Más que feliz por este gran paso en mí carrera , el primero como profesional y que lindo que sea acá en San Lorenzo. Agradecido a todos los que aportaron su pequeño granito de arena para que esto sea posible". "¡Vamos por mas!”, completó.