Iker Munian habló de su futuro en San Lorenzo y sorprendió tras la fuerte oferta de Botafogo.

En San Lorenzo de Almagro se habían encendido las alarmas con respecto a una posible salida de Iker Munian. Sin embargo, el español rompió el silencio y soprendió con respecto a su futuro en el club, tras la importante oferta que recibió del Botafogo de Brasil.

Minutos después de arribar a nuestro país para comenzar la pretemporada con el "Ciclón", bajo la orden de Miguel Ángel Russo, Muniain fue consultado sobre el ofrecimiento del campeón de la Copa Libertadores y el referente del plantel despejó todo tipo de dudas sobre su alejamiento. "Estoy aquí, ilusionado con empezar una nueva pretemporada, muchas ganas de entrenar y de estar de nuevo con mis compañeros, de poder vivir muchas cosas bonitas aquí", comenzó diciendo el vasco en diálogo con TyC Sports.

Si bien el exjugador del Athletic de Bilbao tiene sobre la mesa una propuesta salarial más grande que lo que percibe en la actualidad, dio a entender que seguirá en San Lorenzo y agregó: "El objetivo principal es prepararnos ahora muy bien en la pretemporada y arrancar bien. Yo creo que un buen inicio es lo que al final te marca siempre todas la temporadas, ojalá pueda ser así".

Tras no haber avanzado las negociaciones de hace algunas semanas, el "Fogao", que necesita suplir la baja de Thiago Almada al Olympique de Lyon, aceleró y está decidido a quedarse con él para la temporada que comenzará en algunos días. Sin embargo, todo indica que no aceptará el ofrecimiento

El mayor miedo en el "Ciclón" pasa por una particularidad en el contrato de Muniain. Aunque tiene vínculo firmado hasta diciembre del 2025, el mismo posee una cláusula de salida en los próximos dos mercados de pases, que cualquiera de las partes puede ejecutar sin ninguna traba, por lo que el jugador podría marcharse en caso de aceptar la oferta.

Los números de Iker Muniain en San Lorenzo de Almagro

Partidos: 14.

Goles: 3.

Asistencias: 1.

San Lorenzo cerró a un nuevo refuerzo y respira Russo

San Lorenzo afronta la llegada de un nuevo año con la ilusión de volver a ser protagonista en el torneo local y posicionarse de la mejor manera para buscar la clasificación a las Copas internacionales en 2026. Para esto, dio un paso firme en el mercado de pases y ya cuenta con un futbolista de experiencia que pasó por varios clubes a lo largo de su carrera y sonríe Miguel Ángel Russo. Más allá de algunos jugadores que dejaron la institución, el DT no pierde el tiempo.

Quien se sumó a su plantel en las últimas horas fue Emanuel Cecchini, quien luego de vestir los colores del Audax Italiano de Chile tendrá una nueva oportunidad en el fútbol argentino. Con pasado en Banfield, con el que logró el ascenso a Primera División, en Unión de Santa Fe y en Gimnasia de La Plata, el volante regresó a nuestro país y es parte del equipo de "Miguelo". Mientras tanto, la dirigencia negocia por otros nombres de la mano del nuevo máanger, Carlos "Roca" Sánchez.

El mediocampista de 28 años ya estuvo en los planes del "Ciclón" en otras oportunidades y finalmente se concretó su arribo. Si bien ya trabaja con el resto de sus compañeros, aún resta que se realice la revisión médica correspondiente para ser formalmente jugador del club de Boedo. Lo positivo para la dirigencia es que no tendrá que pagar un monto por él ya que se calzará la "azulgrana" en condición de libre.

Cabe destacar que Miguel Ángel Russo ya no contará con Sebastián Blanco, Santiago Sosa, Agustín Hausch, Gastón Campi, Nahuel Bustos y Gastón "Chila" Gómez. Por distintas cuestiones, los mencionados futbolistas dejaron San Lorenzo y no serán parte de este 2025 como sí sucederá con algunos juveniles que se quedaron con el subcampeonato de la Reserva como Ramiro Pedroza, Juan Cruz Rattalino y Agustín Ladstatter. Por otro lado, Agustín Lamosa y Ezequiel Herrera regresaron de sus respectivos préstamo y aún no definieron su futuro.

Emanuel Cecchini se convirtió en nuevo refuerzo de San Lorenzo.

Los números de Cecchini en su carrera