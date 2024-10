La fuerte decisión de la dirigencia de San Lorenzo que afecta a Miguel Ángel Russo.

A poco menos de dos meses para que termine la temporada en el fútbol argentino, los dirigentes de San Lorenzo tomaron una drástica decisión con un futbolista del plantel que dirige Miguel Ángel Russo. Por supuesto, la noticia no pasó para nada desapercibida ya que se trata de un nombre clave del equipo que buscará cerrar el 2024 de buena manera con el flamante DT. Para esto, contará con el jugador en cuestión que viene de hacer un buen papel en el club.

Luego de convertir el único tanto en la victoria por 1 a 0 del elenco de Boedo ante Barracas Central, todo indica que Alexis Cuello continuará en la institución. Es que está a préstamo desde Almagro hasta fin de año y su continuidad estaba en duda hasta hace pocas horas. Sin embargo, con Marcelo Moretti a la cabeza determinaron llevar a cabo la compra del atacante de 26 años, aunque tendrán que abonar una importante suma en dólares.

Los directivos harán uso de la opción de compra del delantero que llegó en el inicio de la temporada cuando el DT era Rubén Darío Insúa. En principio, tendrán que pagar un millón doscientos mil dólares por el 60% del pase del jugador, pero no es el único monto que los de Boedo tendrán que desembolsarle al "Tricolor" de José Ingenieros. El mismo se trata de una cláusula por objetivos y es de 50.000 dólares, el cual se dividió en 25 mil por llegar a 10 partidos y el resto por alcanzar los 15 en San Lorenzo. Cabe destacar que de la mano del "Gallego" no tuvo tanto rodaje, pero sí con Leandro "Pipi" Romagnoli a cargo, lo cual lo llevó a ganarse un lugar entre los titulares.

La dirigencia de San Lorenzo avanza para comprar a Alexis Cuello.

Los números de Alexis Cuello con la camiseta de San Lorenzo

Partidos jugados : 28.

: 28. Goles : 7.

: 7. Asistencias: 1.

Una figura de San Lorenzo se lesionó y es baja para Russo

Una de las figuras del San Lorenzo de Miguel Ángel Russo se lesionó y es baja para visitar a Independiente Rivadavia. El nuevo entrenador debutó con una victoria por 1-0 frente a Barracas Central como local y ahora se prepara para enfrentar a otro rival de la zona baja de la tabla de posiciones en la Liga Profesional de Fútbol 2024. El protagonista es nada menos que Gastón "Chila" Gómez, el arquero titular de 28 años que sufrió un golpe durante el entrenamiento del jueves 24 de octubre y ni siquiera viajará a Mendoza con la delegación azulgrana para comenzar con la rehabilitación.

Por lo tanto, todo indica que su reemplazante será Facundo Altamirano, más allá de que el ex Banfield no mostró un buen nivel con estos colores. La segunda opción para el entrenador será el juvenil paraguayo Orlando Gill. Con incógnitas en todas las líneas en la formación de San Lorenzo, Russo prepara el equipo para intentar conseguir tres puntos fundamentales para el gran sueño del "Cuervo": clasificar a la Copa Sudamericana 2025. Con el mediocampista español Iker Muniain como capitán y varios lesionados, "Miguelo" no cambiaría demasiado el once que derrotó al "Guapo" en el Nuevo Gasómetro en la jornada pasada.