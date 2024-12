La drástica decisión de Andrés Vombergar sobre su continuidad en San Lorenzo

El delantero de 30 años tomó una drástica decisión sobre su futuro en San Lorenzo.

El regreso de Andrés Vombergar a San Lorenzo de Almagro tras su paso por el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos estuvo lejos de ser el deseado. El delantero de 30 años regresó en julio de este año al 'Ciclón', club en el que jugó entre 2022 y 2023, tras anotar 10 goles en 31 partidos con el Al Ittihad Kalba; sin embargo, no logró demostrar su mejor versión en la última Liga Profesional y su futuro parecía alejarse del cuadro azulgrana. En las últimas horas, el futbolista mantuvo con la dirigencia una reunión con el deseo de mantenerse en el plantel dirigido técnicamente por Miguel Ángel Russo y luchar por un lugar en 2025.

Según trascendió, el argentino nacionalizado esloveno propuso rebajar su salario en más de un 50% para continuar vistiendo la camiseta del conjunto de Boedo, lo que significaría un alivio para las cuentas de San Lorenzo que están en rojo. A pesar de que tiene contrato hasta diciembre de 2025, su sueldo era muy alto para lo que la institución podía afrontar, por lo que una de las opciones era buscarle un nuevo destino en este mercado de pases. Vombergar no sólo mostró su deseo de continuar sino que también está convencido que, tras una buena pretemporada, puede recuperar el buen andar futbolístico demostrado en su primera etapa.

Los números de Andrés Vombergar en San Lorenzo

62 partidos disputados.

12 goles.

Sin títulos.

Alarma en San Lorenzo: otro grande quiere a una figura del equipo de Russo

Una noticia impactó de lleno en el cuerpo técnico de San Lorenzo de Almagro liderado por Miguel Ángel Russo. La misma tiene que ver con la posible salida de una figura que está en el radar de otro equipo grande del fútbol argentino que está decidido a ir por él. Si bien todavía no hay nada concreto con respecto a su salida en el mercado de pases, sí hay interés por parte de otro club que podría avanzar en las próximas horas para contar con él.

Malcom Braida, en el radar de Independiente.

Se trata de Malcom Braida, lateral del "Ciclón" que está en los planes de Independiente para la temporada venidera del 2025. El defensor de 27 años es importante en el conjunto de Boedo, pero en el "Rojo" harán un intento para que Julio Vaccari lo tenga en su plantel. Con respecto al vínculo con San Lorenzo, lo cierto es que todavía le quedan meses de contrato pero su cláusula de recisión es "accesible" para los de Avellaneda.

Un detalle no menor es que extendió su contrato hasta diciembre del 2026 en la última renovación, pero el club que quiera adquirirlo tendría que pagar un poco más de un millón y medio de dólares. Por supuesto, todo dependerá de cómo avancen las negociaciones con el paso de las semanas teniendo en cuenta además que ese monto es sólo por el 70% de su pase -el 30% restante es de Instituto de Córdoba-. Si bien no hay nada confirmado aún, el "Rojo" no pierde el tiempo y ya se mueve con todo en el mercado de pases.