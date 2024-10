Fydriszewski rompió el silencio en San Lorenzo tras el penal errado: "Disculpas"

Habló Fydriszewski, el jugador que "picó" el penal en San Lorenzo vs. Godoy Cruz.

Francisco Fydriszewski quedó en el ojo de la tormenta en San Lorenzo después de haber fallado el penal por "picar" la pelota en el último minuto, en el partido que terminó 1-1 frente a Godoy Cruz en Mendoza. El delantero de 31 años tuvo la oportunidad de darle la victoria al equipo de Leandro "Pipi" Romagnoli, pero su insólita decisión generó que Franco Petroli le atajara el remate fácilmente y desató la furia de los hinchas del "Ciclón" en las redes sociales. Con este punto con sabor a poco, uno de los grandes del fútbol argentino quedó a ocho unidades de la zona del descenso directo, que ocupa Tigre en la tabla anual, cuando todavía quedan 30 en disputa.

Luego de la ola de críticas hacia el "Polaco" y también hacia el entrenador, ya que el encargado de ejecutarlo era Iker Muniain, el ex Newell´s y Argentinos Juniors pidió perdón a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram (@franciscofydriszewskiok). Allí reconoció que perjudicó al equipo por la manera "imprudente" en la que decidió patear, aunque no se pronunció con relación a los rumores que indican que el club de Boedo podría rescindirle el contrato en los próximos días.

Con un mensaje contundente en una storie de Instagram, para sus 52.000 seguidores, el delantero protagonizó un fuerte descargo: “Quiero pedir disculpas a los hinchas de San Lorenzo y a todos mis compañeros". "Sé que la forma en la que ejecuté el penal fue imprudente y perjudiqué al equipo”, expresó el atacante, que ya tiene un par de antecedentes pateando "a lo Panenka" en Argentinos y en Lugo de España. "Trabajaré el doble para revertir la situación, vamos Ciclón!", cerró el rosarino que también se desempeñó en Villa Dálmine, Antofagasta de Chile y en tres instituciones de Ecuador: Liga de Portoviejo, Aucas y Barcelona.

Las disculpas de Fydriszewski en su cuenta oficial de Instagram.

Romagnoli cruzó a Fydriszewski por haber picado el penal: "No lo hagas"

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el director técnico azulgrana disparó munición gruesa: "Me voy re caliente. Es un partido que no tiene mucho análisis, nos encontramos con un penal a lo último... Como digo siempre, jugué 20 años y a veces está designado un jugador. Los venían pateando (Iván) Leguizamón e Iker (Muniain, que ya había metido uno ante Banfield en la fecha 16). Pero en la cancha decidieron que fuera el Polaco". Al mismo tiempo, el "Pipi" aclaró que "uno no está en la cabeza de los jugadores", aunque al mismo tiempo reconoció: "Si sé que la va a picar, me meto en la cancha y le digo 'no lo hagas'... Son decisiones". Por último, el ídolo sentenció: "Hay que entender la situación en la que estamos y el club en el que estamos. Hay que remarcar esto y la situación que nos jugamos. Nos vamos con un punto con sabor a poco".

