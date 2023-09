En San Lorenzo, un ídolo rechazó la propuesta de Insúa para volver: "4 veces"

Un ídolo de San Lorenzo reveló que rechazó "cuatro veces" la propuesta del entrenador Rubén Darío Insúa para volver al club de Boedo como refuerzo en el mercado de pases.

Un ídolo de San Lorenzo reveló que rechazó "cuatro veces" la propuesta de Rubén Darío Insúa para volver al club en el mercado de pases. A pesar de que el entrenador presionó por su regreso para que pudiera ser uno de los líderes en el vestuario del plantel superior, el protagonista descartó esa chance y hasta explicó públicamente los motivos de su llamativa determinación.

Quien eligió no regresar a la institución de Boedo es nada menos que Néstor Ortigoza, uno de los héroes de la obtención de la única Copa Libertadores de su historia en 2014. El exmediocampista de 38 años reconoció en la entrevista en TyC Sports que prefirió estar lejos del centro de la escena en el "Ciclón" y fue contundente al respecto.

Ortigoza reveló que rechazó volver al San Lorenzo de Insúa: "Me lo hizo pensar"

Con relación a su negativa para vestir otra vez los colores del "Azulgrana", el ex volante de la Selección de Paraguay recordó: "Casi vuelvo a jugar al fútbol. Me lo hizo pensar Rubén. De vez en cuando voy a tomar un café a la concentración y me pidió que vuelva". De hecho, se sinceró y contó: "Le dije que no cuatro veces pero lo pensé unos días. Finalmente mantuve la decisión porque la estoy pasando muy bien ahora con mi familia".

Retirado en 2022, "Orti" detalló que el director técnico lo pidió para que cumpliera una función específica con sus compañeros: "Esta última vez, Rubén me llamó para que acompañe a los chicos, para que ellos tengan un salto de calidad que él veía que yo se lo podía dar, aconsejándolos, entrenando con ellos, corrigiéndolos". Y admitió: "Yo me llevo muy bien con los jóvenes. Cuando ellos suben, si vos no los mimas un poco no rinden al 100%".

Acerca del encuentro con el "Gallego", el ex Argentinos Juniors puntualizó en que "cuando llegó había muchos chicos que tenían uno o dos partidos en Primera" y agregó: "Después, cuando me dijo de volver, esos chicos ya tenían 40 o 45 partidos, tenían otro roce". No obstante, el guaraní aclaró: "Yo tenía que volver a San Lorenzo porque el club la estaba pasando mal. Si esta vez que me llamó Rubén San Lorenzo estaba mal también iba a volver, no lo dudaba. Pero el equipo estaba bien, había encontrado rápido la idea del técnico pese a que se fueron varios jugadores. Se fue (Sebastián) Torrico y me fui yo, pero los que venían abajo como (Augusto) Batalla y (Jalil) Elías lo hicieron muy bien".

Ortigoza, héroe de la única Libertadores de San Lorenzo en su historia.

"Cuando yo me fui de San Lorenzo (en 2022), habíamos clasificado a la (Copa) Sudamericana. El club ya había salido de ese momento malo en el que no podíamos ganar", rememoró Ortigoza. En esa línea, recalcó que "el técnico había marcado una línea clara y el grupo lo agarró rápido" y amplió: "Ahí empecé a pensar en retirarme. Dije 'tarea cumplida, me voy contento'. Encima tengo la suerte de que Rubén me mete a patear el penal contra Vélez y fue importante para después entrar en la Copa. En ese momento dije 'ya está". Con mucho afecto hacia el DT del "Cuervo", el exfutbolista sentenció: "A Rubén le tengo una admiración enorme, él es San Lorenzo. Los grupos no se arman para salir campeón, se arman para salir rápido de los momentos malos. Eso fue lo que hizo el Gallego. Los clubes grandes te exigen, todos los domingos son finales".

