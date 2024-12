Augusto Batalla rompió el silencio y destrozó a la dirigencia de San Lorenzo.

Augusto Batalla reapareció en el mundo San Lorenzo con una fuerte frase para la dirigencia actual. El arquero que actualmente viste los colores del Rayo Vallecano de España rompió el silencio y se refirió no sólo a su presente, sino también en el último equipo argentino en el que se desempeñó y del que no se fue bien. Así lo reflejó en sus recientes declaraciones en una entrevista con el medio AS, donde no se guardó nada.

A su vez, el guardameta habló de su posible regreso a River Plate, donde dio sus primeros pasos bajo los tres palos y al club al que todavía pertenece ya que está a préstamo en el elenco español. Con la chance de la vuelta completamente descartada, ahora el nacido en Hurlingham opinó de su salida del "Ciclón" y no perdonó a la cúpula liderada por Marcelo Moretti. Por supuesto, sus dichos no pasaron para nada desapercibidos en Boedo.

"Estoy feliz de haber dado este paso. Tenía otras propuestas, pero San Lorenzo no se manejó de la mejor manera y el Rayo constantemente me mostró su interés. Por eso me decidí, es un orgullo estar acá y haberme ganado el lugar", esbozó Batalla con respecto a su salida del "Ciclón" y su arribo al conjunto que milita en LaLiga de España, donde ocupa el puesto n°12 de la tabla de posiciones con 22 unidades. Sin embargo, lo cierto es que a la cesión le quedan seis meses y todavía no sabe si continuará o no en el club.

De lo que sí está seguro es que en el "Millonario" no lo tendrán en cuenta: "River no cuenta conmigo y buscaré un nuevo destino en junio. Me gustaría mucho quedarme. Lo comenté pero sé que no depende de mí. Más allá de esto, se ilusiona con la chance de regresar a Núñez en un futuro y lanzó: "Tuve compañeros a los que la gloria les llegó a los 34 o 35 años, no me desespero y me encantaría que pasara porque soy hincha. Ahora estoy en otro momento y no me necesitan".

Augusto Batalla, actualmente en el Rayo Vallecano de España.

Los números de Augusto Batalla en el arco de San Lorenzo

Partidos jugados : 70.

: 70. Goles recibidos : 42.

: 42. Vallas invictas: 40.

